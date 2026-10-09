Fuga en La Quiaca: dos detenidos cruzaron a Bolivia y fueron recapturados en Villazón

Dos detenidos que escaparon de una dependencia de Gendarmería Nacional en La Quiaca fueron recapturados en la ciudad boliviana de Villazón, luego de un operativo coordinado entre las autoridades de ambos países. Los hombres fueron localizados por la Policía Boliviana y posteriormente entregados a efectivos argentinos en el Puente Internacional Horacio Guzmán.

El procedimiento permitió poner fin a la fuga de los dos hombres, que habían logrado evadirse del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad fronteriza de Jujuy. La recaptura se concretó después de que las fuerzas de seguridad intercambiaran información para establecer su paradero.

Cómo encontraron a los detenidos que escaparon en La Quiaca Tras conocerse la fuga, se realizaron tareas de búsqueda que involucraron a las autoridades argentinas y bolivianas. Los dos hombres fueron ubicados en la vía pública de Villazón por efectivos de la Policía Boliviana, que intervinieron a partir de la información compartida entre ambos países. La localización permitió avanzar con las actuaciones correspondientes para concretar su devolución a territorio argentino.

Fueron entregados a Gendarmería en el puente internacional La entrega de los dos hombres se realizó el lunes 5 de octubre en el Puente Internacional Horacio Guzmán, que conecta La Quiaca con Villazón. Para concretar el procedimiento, las autoridades bolivianas aplicaron una medida de expulsión administrativa y pusieron a los recapturados a disposición de Gendarmería Nacional Argentina. De esta manera, ambos quedaron nuevamente bajo custodia de las autoridades argentinas después de haber permanecido prófugos en territorio boliviano.

Los recapturaron en pleno centro de Villazón Los hombres fueron encontrados en la intersección de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre, en el centro de Villazón. En el procedimiento intervino personal de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR Delta), dependiente del Comando de Frontera Policial boliviano. La detención se realizó sin incidentes y ambos fueron trasladados a una dependencia policial para completar los trámites migratorios.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.