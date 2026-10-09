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9 de octubre de 2026 - 09:46
Jujuy.

Fuga en La Quiaca: dos detenidos cruzaron a Bolivia y fueron recapturados en Villazón

Los hombres se fugaron del Escuadrón 21 de La Quiaca. La Policía Boliviana los encontró en Villazón y los entregó a las autoridades argentinas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El procedimiento permitió poner fin a la fuga de los dos hombres, que habían logrado evadirse del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, ubicado en la ciudad fronteriza de Jujuy. La recaptura se concretó después de que las fuerzas de seguridad intercambiaran información para establecer su paradero.

Cómo encontraron a los detenidos que escaparon en La Quiaca

Tras conocerse la fuga, se realizaron tareas de búsqueda que involucraron a las autoridades argentinas y bolivianas. Los dos hombres fueron ubicados en la vía pública de Villazón por efectivos de la Policía Boliviana, que intervinieron a partir de la información compartida entre ambos países. La localización permitió avanzar con las actuaciones correspondientes para concretar su devolución a territorio argentino.

Fueron entregados a Gendarmería en el puente internacional

La entrega de los dos hombres se realizó el lunes 5 de octubre en el Puente Internacional Horacio Guzmán, que conecta La Quiaca con Villazón. Para concretar el procedimiento, las autoridades bolivianas aplicaron una medida de expulsión administrativa y pusieron a los recapturados a disposición de Gendarmería Nacional Argentina. De esta manera, ambos quedaron nuevamente bajo custodia de las autoridades argentinas después de haber permanecido prófugos en territorio boliviano.

Los recapturaron en pleno centro de Villazón

Los hombres fueron encontrados en la intersección de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre, en el centro de Villazón. En el procedimiento intervino personal de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR Delta), dependiente del Comando de Frontera Policial boliviano. La detención se realizó sin incidentes y ambos fueron trasladados a una dependencia policial para completar los trámites migratorios.

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