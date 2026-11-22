Una de las fotos que publicó Catherine Fulop sobre Venezuela en sus redes sociales

Después de 14 años sin visitar su tierra natal, Catherine Fulop regresó a Venezuela y protagonizó uno de los momentos más emotivos de su vida: el reencuentro con su madre, Cleopatra García , a quien no veía personalmente desde 2021.

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La actriz y conductora viajó acompañada por su marido, Ova Sabatini, y compartió la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales. Aunque el motivo inicial del viaje estuvo relacionado con una propuesta laboral, el regreso tuvo un significado mucho más profundo: volver a encontrarse con su familia y abrazar a su mamá después de tantos años de distancia.

"Mi gente bella, adivinen dónde estoy. Sí, vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué bonito es volver a mi país!", expresó Fulop en un video publicado en Instagram.

La visita surgió a partir de una invitación de uno de los canales de televisión abierta más importantes de Venezuela, para participar de un nuevo proyecto del que todavía no brindó mayores detalles.

Una de las fotos que publicó Catherine Fulop sobre Venezuela en sus redes sociales

Sin embargo, más allá de los compromisos profesionales, la principal emoción de la actriz estuvo relacionada con la posibilidad de reencontrarse con sus seres queridos.

"No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", manifestó.

El encuentro con Cleopatra tuvo un valor especial, ya que ambas no se veían desde 2021, cuando habían coincidido en Estados Unidos.

La emoción de Catherine Fulop por volver a sus raíces

A través de sus publicaciones, la actriz también expresó sus sentimientos por regresar al país donde nació y compartió una reflexión sobre el vínculo que mantiene con Venezuela.

"Volver a casa tiene una magia muy especial. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela, sentir su energía y tener mucha fe en que se vienen tiempos mejores para nuestro país", escribió.

Además, adelantó que próximamente contará más detalles sobre el proyecto laboral que motivó su regreso a la televisión venezolana.

"¡Qué bonito es volver! Venezuela, te quiero. Ya les contaré qué estaré haciendo, así que atentos", agregó.

De Venezuela a Argentina: la historia de su vida junto a Ova Sabatini

Catherine Fulop llegó a la Argentina a comienzos de 1990 para protagonizar la telenovela Déjate querer, junto a Carlos Mata. Durante las grabaciones conoció a Ova Sabatini y comenzó una relación que, con el paso de los años, se convirtió en una historia de amor y en una familia.

Juntos tuvieron dos hijas, Oriana y Tiziana, y construyeron su vida en Buenos Aires, ciudad donde la actriz desarrolló gran parte de su carrera artística.

En marzo de 2021, Fulop obtuvo la ciudadanía argentina. En aquella oportunidad, expresó públicamente el cariño que siente por el país que la recibió y donde formó su familia.

"Amo Argentina que me dio lo más bello que tengo, ustedes, aquí está mi hogar", había manifestado.

La distancia y las dificultades para regresar a Venezuela

Durante estos años, la actriz contó en distintas oportunidades las dificultades que encontraba para volver a su país natal, en medio de la crisis política y social venezolana.

Aunque estableció su vida en Argentina, mantuvo un vínculo permanente con sus raíces, sus tradiciones y la comunidad venezolana. También utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación por la situación de su país y participar en distintas iniciativas solidarias.

Por eso, este regreso representó mucho más que un viaje: significó recuperar el contacto presencial con sus afectos y reencontrarse con una parte fundamental de su historia.

Después de 14 años, Catherine volvió a Venezuela junto a Ova Sabatini y pudo abrazar nuevamente a su mamá. Una visita atravesada por la emoción, los recuerdos y la esperanza de volver a compartir tiempo con su familia.