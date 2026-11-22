San Salvador de Jujuy tendrá una semana marcada por la inestabilidad climática, con pronóstico de lluvias y tormentas durante varios días consecutivos . Según los datos publicados por Meteored, las precipitaciones podrían registrarse desde este domingo 22 de noviembre y extenderse, con distinta intensidad, hasta el próximo sábado 28.

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El panorama meteorológico muestra una elevada probabilidad de precipitaciones, que alcanzará el 90% durante las primeras jornadas de la semana. Además, se prevén temperaturas máximas que oscilarán entre los 20 y 28 grados.

Para este domingo 22 de noviembre, Meteored anticipa un 90% de probabilidad de precipitaciones, con un registro estimado de 22 milímetros de lluvia.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y temperaturas cercanas a los 21 grados. Hacia la tarde, el pronóstico indica lluvias moderadas, cielo cubierto y temperaturas que podrían alcanzar los 23 grados.

La máxima prevista es de 28 grados, mientras que la mínima será de 17. Los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 12 y 30 kilómetros por hora.

Tormentas durante los primeros días de la semana

La inestabilidad continuará durante los próximos días, de acuerdo con el pronóstico extendido.

Para el lunes 23 de noviembre se espera nuevamente un 90% de probabilidad de precipitaciones, con una estimación de 8,9 milímetros. Las temperaturas se ubicarán entre los 15 y 25 grados.

El martes 24 se mantendrían las condiciones inestables, también con un 90% de probabilidad de lluvias y un acumulado estimado de 20 milímetros. La temperatura máxima alcanzaría los 25 grados.

En tanto, para el miércoles 25 se prevé otro día con lluvias, un 90% de probabilidad de precipitaciones y alrededor de 14 milímetros acumulados. Las temperaturas oscilarían entre los 15 y 20 grados.

¿Cuándo comenzarían a disminuir las lluvias?

El pronóstico de Meteored indica que las precipitaciones continuarían el jueves 26 de noviembre, con un 90% de probabilidad de lluvias y un acumulado estimado de 13 milímetros. La máxima prevista será de 20 grados y la mínima de 14.

Hacia el viernes 27 comenzaría a disminuir la probabilidad de precipitaciones, que se ubicaría en el 80%, con unos 4,5 milímetros estimados. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados.

Finalmente, para el sábado 28 se anticipa un 80% de probabilidad de lluvias, aunque con un acumulado menor, de aproximadamente 1,4 milímetros. La temperatura máxima alcanzaría los 25 grados y la mínima sería de 15.

El pronóstico para Jujuy durante los próximos días

De esta manera, el pronóstico extendido muestra una semana con marcada inestabilidad en San Salvador de Jujuy, especialmente entre el domingo y el jueves, cuando se mantienen las mayores probabilidades de precipitaciones.

Los datos corresponden a la previsión publicada por Meteored y pueden modificarse con el correr de las horas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones meteorológicas y los avisos oficiales ante posibles tormentas.