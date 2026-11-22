La cuarta edición de Jujuy Corre 2026 tuvo su largada este domingo desde Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy, con una importante convocatoria de deportistas y familias que se acercaron para participar de una nueva jornada deportiva.

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La competencia, que crece año tras año, reúne a más de mil participantes y propone diferentes distancias para que puedan sumarse tanto atletas experimentados como principiantes, niños y personas que participan de la categoría inclusiva.

En diálogo con la prensa, el secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, expresó su satisfacción por el desarrollo de esta cuarta edición y destacó la masiva participación.

“Muy felices de estar acá en Ciudad Cultural, muy tempranito. Muchísima gente, una convocatoria realmente muy grande, con el acompañamiento de todos los funcionarios de la provincia, todos estos atletas y la familia jujeña que vino hoy a acompañarnos”, manifestó.

Asimismo, remarcó que la competencia continúa ampliando su alcance y recibe participantes de diferentes puntos del país.

“Cada vez crece más. Tenemos personas que vinieron de otras provincias. La verdad que es una herramienta cada vez más federal, con gente de muchísimas provincias. Esperemos que se enamoren de Jujuy, que sigan viniendo”, señaló.

Urku Trail & Running destacó el crecimiento del proyecto

Por su parte, Álvaro Pugliese, presidente de Urku Trail & Running, valoró la evolución de Jujuy Corre y el incremento de participantes en cada edición.

“Cada año crece más, cada año vienen más competidores de distintas provincias, de la misma provincia de Jujuy cada vez tenemos más competidores, así que estamos muy contentos con cómo va evolucionando todo este proyecto de Jujuy Corre”, expresó.

Pugliese también hizo referencia al trabajo de organización que requiere una competencia de estas características y al compromiso de las distintas instituciones involucradas.

“Lleva su tiempo e involucra a muchos actores: el Gobierno de la provincia, el municipio, todos involucrados para llevar adelante esto, junto con esta idea de hacer una carrera grande para Jujuy”, explicó.

Además, destacó la incorporación de la media maratón y anticipó el objetivo de continuar ampliando la propuesta: “Hoy ya estamos haciendo la media maratón, ya le hicimos la edición anterior y esto esperamos que sea una oportunidad para que siga creciendo y cada año sea más grande, más convocante y quién te dice, el día de mañana tengamos nuestra maratón de Jujuy”.

El deporte como herramienta para impulsar el turismo

Calvetti también puso en valor el impacto que tienen este tipo de acontecimientos para mostrar los atractivos de la provincia y posicionarla como escenario de competencias deportivas de alcance nacional e internacional.

“Qué mejor que de la mano del deporte. Siempre es una plataforma espectacular para mostrar nuestra provincia y poner siempre a Jujuy en los principales escenarios del deporte”, sostuvo.

En ese sentido, anticipó que la agenda deportiva provincial continuará con importantes eventos: “En febrero vamos a tener Ironman, en abril vamos a tener UTMB. Estas son herramientas provinciales, pero que también hacen crecer al deporte jujeño”.

Jujuy Corre también tuvo un fuerte componente solidario

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue su dimensión solidaria. Guillermo Lobo, periodista y conductor del segmento TN con Bienestar, acompañó la jornada y resaltó las acciones impulsadas junto a distintas fundaciones.

Durante la entrevista, confirmó que Fundación Salva Corazones realizará la donación de un desfibrilador externo automático (DEA), mientras que la Fundación CAER aportará una máquina de hemodiálisis destinada al Hospital San Roque.

“Esto quiere decir que no es solamente deporte, esto es solidaridad”, destacó Lobo, quien remarcó la importancia de sumar tecnología y recursos para fortalecer la atención sanitaria en el norte argentino.

Al explicar el origen de esta iniciativa, señaló que forma parte del objetivo de TN Running de llegar a distintos puntos del país y generar acciones que trasciendan lo estrictamente deportivo.

“No es solo deporte, es abrazarnos entre todos, unirnos entre los argentinos. Y es el concepto de que conviene estar juntos”, expresó.

El periodista también manifestó su alegría por regresar a la provincia y destacó el compromiso creciente de la comunidad con la actividad física.

“La gente cada vez más comprometida con el running, con la salud, con el bienestar en general. Entonces acá acompañando de la mejor manera posible”, sostuvo.

Cuatro distancias para promover la participación

La competencia cuenta con circuitos de 21, 10, 5 y 2 kilómetros, además de propuestas para niños y una categoría inclusiva de 2 kilómetros, pensada para ampliar la participación y acercar la actividad física a toda la comunidad.

La iniciativa es organizada de manera conjunta entre el Gobierno de Jujuy y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con la participación de diferentes instituciones y organizaciones.

Con una nueva edición en marcha, Jujuy Corre se consolida como uno de los acontecimientos destacados del calendario deportivo provincial, combinando deporte, integración, turismo y solidaridad. Una propuesta que busca seguir creciendo y posicionar a Jujuy como sede de grandes eventos deportivos.