Jujuy corre por una buena causa: se viene la carrera solidaria del Hospital de Niños

Tercera edición de la Carrera por el Hospital de Niños.

El próximo domingo 25 de octubre, las calles de San Salvador de Jujuy serán escenario de una jornada que combinará deporte, compromiso social y solidaridad. Se trata de la tercera edición de la Carrera Solidaria de la Fundación Hospital de Niños, una iniciativa que busca convocar a cientos de jujeños para acompañar el trabajo que se realiza en beneficio de los pacientes del Hospital Materno Infantil.

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El objetivo va mucho más allá de completar un recorrido: contribuir con una institución que cumple un papel fundamental en la atención de la salud de los niños de toda la provincia.

La tercera edición contará con diferentes modalidades para que personas de todas las edades y niveles de preparación puedan participar.

Los corredores podrán elegir entre circuitos de 7 y 15 kilómetros , mientras que también habrá una alternativa de 2 kilómetros para quienes prefieran una distancia más corta. Además, se incluirá la categoría Kids, destinada a los más pequeños.

De esta manera, la jornada no estará reservada únicamente para quienes entrenan habitualmente, sino que también ofrecerá la posibilidad de caminar, disfrutar del recorrido y ser parte de una actividad comunitaria.

La organización técnica estará a cargo de URKU Trail & Running, con el acompañamiento de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el Gobierno provincial.

El verdadero objetivo está más allá de la llegada

La carrera tiene un propósito que trasciende lo deportivo: generar recursos para acompañar las necesidades del Hospital Materno Infantil y fortalecer la tarea que desarrolla la Fundación Hospital de Niños.

Desde hace años, la organización impulsa distintas iniciativas para colaborar con la adquisición de equipamiento e insumos destinados a mejorar la atención pediátrica.

En ese contexto, la participación de la comunidad resulta fundamental. Cada inscripción representa una colaboración concreta con una institución que recibe a niños y familias que necesitan atención médica.

Medallas, remera oficial y preparativos para una nueva edición

Con la fecha cada vez más cerca, la organización avanza en los detalles de la competencia. Entre las novedades se encuentran las medallas que recibirán los primeros puestos de las categorías competitivas y la presentación de la remera oficial de la edición 2026, prevista para este viernes 9 de octubre.

La indumentaria y los reconocimientos formarán parte de una jornada que busca consolidarse como una cita dentro del calendario deportivo jujeño, pero que también tiene un fuerte componente social.

Cómo inscribirse en la carrera solidaria del Hospital de Niños

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera online a través de la plataforma de URKU Trail & Running.

Los interesados pueden consultar las modalidades disponibles, los requisitos y los detalles de participación en la plataforma Sportmetric, donde figura publicada la competencia del próximo 25 de octubre.