El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como El Choliseo, albergará el próximo martes 24 de noviembre la ceremonia final de Miss Universo 2026. La 75.ª edición del certamen comenzará a las 20 y podrá verse online mediante Universal+. También estará disponible por televisión a través de Telemundo.
Por otra parte, la transmisión en directo también podrá seguirse desde los canales oficiales de YouTube de Miss Universo y Telemundo.
Horarios de transmisión para Iberoamérica
- México, Centroamérica: 19:00 horas.
- Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas.
- Venezuela, Bolivia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana: 21:00 horas.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas.
- España: 2:00 horas (del 25 de noviembre).
La instancia decisiva de Miss Universo contará con la participación de 116 representantes de países y regiones de los distintos continentes.
La competencia marcará la primera presencia de Saint Martin y Uganda, que se incorporan por primera vez, y también contará con el retorno de 16 países que llevaban varios años fuera del certamen. Entre ellos figuran Alemania, Islandia, Jamaica, Jordania y Túnez, cuya última participación había sido en 1971.
Las concursantes comenzaron a arribar a Puerto Rico el 8 de noviembre y se alojan en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, ubicado en la zona de Condado.
La elección de Puerto Rico como anfitrión del certamen contó con una inversión de 9 millones de dólares en recursos públicos, aportados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y Discover Puerto Rico.
La programación del concurso se dividió en tres instancias: el Desfile de Trajes Típicos, celebrado el 21 de noviembre; la ronda preliminar, que tuvo lugar el 22 de noviembre; y la gala final, prevista para este martes 24. Las dos primeras jornadas se transmitieron a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.
Al finalizar la ceremonia, Fátima Bosch, representante de México y ganadora de la edición 2025, dejará su lugar a la nueva soberana y le hará entrega de la corona. Entre las candidatas que aparecen como posibles ganadoras se destacan las concursantes de Venezuela, Filipinas y Puerto Rico.
Lista completa de las candidatas
La edición contará con la participación de 116 representantes de distintos países, que deberán atravesar varias instancias antes de la definición: una entrevista individual, el desfile de indumentaria típica de sus naciones, la ronda preliminar con trajes de baño y vestidos de noche, y finalmente la ceremonia en la que se conocerá a la ganadora.
Por su parte, el experto en concursos de belleza venezolano-cubano Osmel Sousa acotó su a de posibles ganadoras, que inicialmente incluía once nombres, y ahora señaló a cinco candidatas como las principales aspirantes al título: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.
A continuación te dejamos la lista completa de las 116 concursantes:
América
- Argentina: Daiana Stefani Pereyra
- Belice: Caleigh-Rose West
- Bolivia: Valeria Mena
- Brasil: Armandina Cunha
- Canadá: Aslihan Morali
- Chile: Dominga López
- Colombia: María Alejandra López Pérez
- Costa Rica: Mariale Acosta
- Cuba: Mia Dio
- Curazao: Bianty Rojer-Gomperts
- Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño
- El Salvador: Sofía Córdova
- Estados Unidos: Justus Kelley
- Guadalupe: Chloé Deher
- Guatemala: Adelina Castillo
- Guyana: Angel Bhathal
- Haití: Tatenda Rameau
- Honduras: Luisa Pineda
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Islas Vírgenes (EE.UU.): Orealia Thomas
- México: María Vargas
- Nicaragua: Bruk Belete (aunque compite por Etiopía)
- Panamá: Gabriela González
- Paraguay: Gretha Matiauda
- Perú: Luren Márquez
- Puerto Rico: Jennifer Barreto
- República Dominicana: Melissa Núñez Alevante
- Surinam: Maruschka Sahiboe
- Trinidad y Tobago: Vinita Manoo
- Uruguay: Lucía Piñeyro Lima
- Venezuela: Clara Vegas Goetz
- Bonaire: Caroline Porras
Europa
- Albania: Jogersa Beqiri
- Bélgica: Olga Lombardo
- Bielorrusia: Aliya Karotkaya
- Croacia: Antea Mrši
- Chequia: Dominika Viktorie Kotouková
- Dinamarca: Fie Rose Lindegaard
- España: Susana Medina
- Finlandia: Veera Grönlund
- Francia: Garance Authié
- Irlanda: Aideen Howard
- Israel: Danielle Yablonka
- Italia: Giada Folcia
- Kosovo: Evisa Pacolli
- Letonia: Lsma Kuhtarska
- Liechtenstein: Celina Weil
- Malta: Francesca Mercieca
- Moldavia: Dorina Darii
- Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj
- Noruega: Abalone Smedsrud
- Países Bajos: Melissa Bottema
- Rumania: Sabina Parmac
- Rusia: Alexandra Stashkevich
- Serbia: Nikolina Vujcic
- Eslovaquia: Anna Liková
- Suecia: Josefin Strand
- Ucrania: Anna Nikonova
Asia
- Arabia Saudita: Perla Harb
- Azerbaiyán: Arena Zeynalian
- Bangladés: Samira Khan Mahi
- China: Sabrina Wang
- Corea del Sur: Yurim Kim
- Filipinas: Bea Millan-Windorski
- Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou
- Hungría: Kamilla Kiss
- India: Kaziah Liz Mejo
- Irak: Samantha Slewa
- Islandia: Sigga Ózk
- Japón: Sayuki Ito
- Jordania: Destiny Anbar
- Kazajistán: Alina Ekaterinecheva
- Kirguistán: Medina Ermekova
- Líbano: Xuhe Hou
- Myanmar: May Grace Parry
- Pakistán: Misbah Arshad
- Polonia: Vivica Lewandowski
- Sri Lanka: Nimhara Sasindi
- Suiza: Itiya Dube
- Tayikistán: Ziedakhon Sharipova
- Túnez: Sarrah Brahmi
- Uzbekistán: Olga Bykadorova
África
- Botswana: Dabilo Moses
- Camerún: Audrey Moutongo Black
- Camerún: Emili Denneng
- Congo (RDC): Jessi Kalambayi
- Egipto: Sonia Gergis
- Etiopía: Bruk Belete
- Ghana: Belvy Naa Teide Ofori
- Guinea: Justine Kamara
- Kenya: Jean Ojiro
- Mayotte: Maeva Toumbou Dani
- Namibia: Charene Labuschagne
- Nigeria: Danielle Adewusi
- Reunión: Abigaëlle Taïlamée
- Sierra Leona: Katti Fofanah
- Sudáfrica: Bajabulise Thela
- Sudán del Sur: Amylia Deng
- Tanzania: Queen Elizabeth William Makune
- Uganda: Mitchelle Daka
- Zambia: Selena Grant
- Zimbabue: Anna Nikonova
Oceanía
- Australia: Caity Worthington
- Camboya: Than Rthna
- Islas Caimán: Juliana Myers
- Jamaica: Jasmine Blandford
- Nueva Zelanda: Georgia Waddington
- Papúa Nueva Guinea: Celene Hall
- Samoa Americana: Jenna-Monét Queeley
- Santa Lucía: Bernella Velinor
- San Vicente y las Granadinas: Elle Duncan
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