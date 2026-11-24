El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot , conocido como El Choliseo , albergará el próximo martes 24 de noviembre la ceremonia final de Miss Universo 2026 . La 75.ª edición del certamen comenzará a las 20 y podrá verse online mediante Universal+ . También estará disponible por televisión a través de Telemundo .

Por otra parte, la transmisión en directo también podrá seguirse desde los canales oficiales de YouTube de Miss Universo y Telemundo .

La instancia decisiva de Miss Universo contará con la participación de 116 representantes de países y regiones de los distintos continentes.

La competencia marcará la primera presencia de Saint Martin y Uganda , que se incorporan por primera vez, y también contará con el retorno de 16 países que llevaban varios años fuera del certamen. Entre ellos figuran Alemania , Islandia , Jamaica , Jordania y Túnez , cuya última participación había sido en 1971 .

Las concursantes comenzaron a arribar a Puerto Rico el 8 de noviembre y se alojan en el San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, ubicado en la zona de Condado.

La elección de Puerto Rico como anfitrión del certamen contó con una inversión de 9 millones de dólares en recursos públicos, aportados por la Compañía de Turismo de Puerto Rico y Discover Puerto Rico.

La programación del concurso se dividió en tres instancias: el Desfile de Trajes Típicos, celebrado el 21 de noviembre; la ronda preliminar, que tuvo lugar el 22 de noviembre; y la gala final, prevista para este martes 24. Las dos primeras jornadas se transmitieron a través del canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento.

Al finalizar la ceremonia, Fátima Bosch, representante de México y ganadora de la edición 2025, dejará su lugar a la nueva soberana y le hará entrega de la corona. Entre las candidatas que aparecen como posibles ganadoras se destacan las concursantes de Venezuela, Filipinas y Puerto Rico.

Lista completa de las candidatas

La edición contará con la participación de 116 representantes de distintos países, que deberán atravesar varias instancias antes de la definición: una entrevista individual, el desfile de indumentaria típica de sus naciones, la ronda preliminar con trajes de baño y vestidos de noche, y finalmente la ceremonia en la que se conocerá a la ganadora.

Por su parte, el experto en concursos de belleza venezolano-cubano Osmel Sousa acotó su a de posibles ganadoras, que inicialmente incluía once nombres, y ahora señaló a cinco candidatas como las principales aspirantes al título: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.

A continuación te dejamos la lista completa de las 116 concursantes:

América

Argentina: Daiana Stefani Pereyra

Daiana Stefani Pereyra Belice: Caleigh-Rose West

Caleigh-Rose West Bolivia: Valeria Mena

Valeria Mena Brasil: Armandina Cunha

Armandina Cunha Canadá: Aslihan Morali

Aslihan Morali Chile: Dominga López

Dominga López Colombia: María Alejandra López Pérez

María Alejandra López Pérez Costa Rica: Mariale Acosta

Mariale Acosta Cuba: Mia Dio

Mia Dio Curazao: Bianty Rojer-Gomperts

Bianty Rojer-Gomperts Ecuador: Dalia Bucaram Pazmiño

Dalia Bucaram Pazmiño El Salvador: Sofía Córdova

Sofía Córdova Estados Unidos: Justus Kelley

Justus Kelley Guadalupe: Chloé Deher

Chloé Deher Guatemala: Adelina Castillo

Adelina Castillo Guyana: Angel Bhathal

Angel Bhathal Haití: Tatenda Rameau

Tatenda Rameau Honduras: Luisa Pineda

Luisa Pineda Islas Caimán: Juliana Myers

Juliana Myers Islas Vírgenes (EE.UU.): Orealia Thomas

Orealia Thomas México: María Vargas

María Vargas Nicaragua: Bruk Belete (aunque compite por Etiopía)

Bruk Belete (aunque compite por Etiopía) Panamá: Gabriela González

Gabriela González Paraguay: Gretha Matiauda

Gretha Matiauda Perú: Luren Márquez

Luren Márquez Puerto Rico: Jennifer Barreto

Jennifer Barreto República Dominicana: Melissa Núñez Alevante

Melissa Núñez Alevante Surinam: Maruschka Sahiboe

Maruschka Sahiboe Trinidad y Tobago: Vinita Manoo

Vinita Manoo Uruguay: Lucía Piñeyro Lima

Lucía Piñeyro Lima Venezuela: Clara Vegas Goetz

Clara Vegas Goetz Bonaire: Caroline Porras

Europa

Albania: Jogersa Beqiri

Jogersa Beqiri Bélgica: Olga Lombardo

Olga Lombardo Bielorrusia: Aliya Karotkaya

Aliya Karotkaya Croacia: Antea Mrši

Antea Mrši Chequia: Dominika Viktorie Kotouková

Dominika Viktorie Kotouková Dinamarca: Fie Rose Lindegaard

Fie Rose Lindegaard España: Susana Medina

Susana Medina Finlandia: Veera Grönlund

Veera Grönlund Francia: Garance Authié

Garance Authié Irlanda: Aideen Howard

Aideen Howard Israel: Danielle Yablonka

Danielle Yablonka Italia: Giada Folcia

Giada Folcia Kosovo: Evisa Pacolli

Evisa Pacolli Letonia: Lsma Kuhtarska

Lsma Kuhtarska Liechtenstein: Celina Weil

Celina Weil Malta: Francesca Mercieca

Francesca Mercieca Moldavia: Dorina Darii

Dorina Darii Montenegro: Maria Aleksandra Ivezaj

Maria Aleksandra Ivezaj Noruega: Abalone Smedsrud

Abalone Smedsrud Países Bajos: Melissa Bottema

Melissa Bottema Rumania: Sabina Parmac

Sabina Parmac Rusia: Alexandra Stashkevich

Alexandra Stashkevich Serbia: Nikolina Vujcic

Nikolina Vujcic Eslovaquia: Anna Liková

Anna Liková Suecia: Josefin Strand

Josefin Strand Ucrania: Anna Nikonova

Asia

Arabia Saudita: Perla Harb

Perla Harb Azerbaiyán: Arena Zeynalian

Arena Zeynalian Bangladés: Samira Khan Mahi

Samira Khan Mahi China: Sabrina Wang

Sabrina Wang Corea del Sur: Yurim Kim

Yurim Kim Filipinas: Bea Millan-Windorski

Bea Millan-Windorski Hong Kong: Jennifer Kraft Zhou

Jennifer Kraft Zhou Hungría: Kamilla Kiss

Kamilla Kiss India: Kaziah Liz Mejo

Kaziah Liz Mejo Irak: Samantha Slewa

Samantha Slewa Islandia: Sigga Ózk

Sigga Ózk Japón: Sayuki Ito

Sayuki Ito Jordania: Destiny Anbar

Destiny Anbar Kazajistán: Alina Ekaterinecheva

Alina Ekaterinecheva Kirguistán: Medina Ermekova

Medina Ermekova Líbano: Xuhe Hou

Xuhe Hou Myanmar: May Grace Parry

May Grace Parry Pakistán: Misbah Arshad

Misbah Arshad Polonia: Vivica Lewandowski

Vivica Lewandowski Sri Lanka: Nimhara Sasindi

Nimhara Sasindi Suiza: Itiya Dube

Itiya Dube Tayikistán: Ziedakhon Sharipova

Ziedakhon Sharipova Túnez: Sarrah Brahmi

Sarrah Brahmi Uzbekistán: Olga Bykadorova

África

Botswana: Dabilo Moses

Dabilo Moses Camerún: Audrey Moutongo Black

Audrey Moutongo Black Camerún: Emili Denneng

Emili Denneng Congo (RDC): Jessi Kalambayi

Jessi Kalambayi Egipto: Sonia Gergis

Sonia Gergis Etiopía: Bruk Belete

Bruk Belete Ghana: Belvy Naa Teide Ofori

Belvy Naa Teide Ofori Guinea: Justine Kamara

Justine Kamara Kenya: Jean Ojiro

Jean Ojiro Mayotte: Maeva Toumbou Dani

Maeva Toumbou Dani Namibia: Charene Labuschagne

Charene Labuschagne Nigeria: Danielle Adewusi

Danielle Adewusi Reunión: Abigaëlle Taïlamée

Abigaëlle Taïlamée Sierra Leona: Katti Fofanah

Katti Fofanah Sudáfrica: Bajabulise Thela

Bajabulise Thela Sudán del Sur: Amylia Deng

Amylia Deng Tanzania: Queen Elizabeth William Makune

Queen Elizabeth William Makune Uganda: Mitchelle Daka

Mitchelle Daka Zambia: Selena Grant

Selena Grant Zimbabue: Anna Nikonova

Oceanía