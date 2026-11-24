Un vehículo cargado con explosivos estalló este lunes 23 de noviembre , cerca de las 21.30 , frente a la sede de la Gobernación del Meta , ubicada en el centro de Villavicencio . Según el último informe difundido por la Secretaría de Salud departamental y publicado por El Tiempo , el atentado provocó lesiones a 23 personas y causó importantes daños en el edificio gubernamental y las zonas cercanas.

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Luego de que trascendiera el episodio, el presidente Abelardo de la Espriella condenó lo sucedido y aseguró que su administración utilizará los recursos de la Fuerza Pública para actuar contra quienes perpetraron el atentado.

La explosión se produjo cerca de la Plaza Los Libertadores y dejó el automóvil reducido a restos. La fuerza del estallido también provocó daños en varios inmuebles de la zona, entre ellos, presuntamente, la sede de la Lotería del Meta y la catedral de Villavicencio . Además, el suministro eléctrico quedó interrumpido en ese sector.

| Un coche bomba explotó en la ciudad de Villavicencio, en el departamento de Meta en Colombia. El ataque ocurrió junto a la oficina del gobernador y causó extensos daños a edificios cercanos. https://t.co/gZ4BR8KmuV

De acuerdo con la información difundida por el medio, dos locales comerciales sufrieron daños totales y el impacto de la explosión alcanzó distintos puntos ubicados a unos 500 metros del lugar del atentado.

¿Qué se sabe del atentado con carro bomba en Villavicencio?

Las versiones preliminares que trascendieron entre las autoridades indican que el estallido habría sido ocasionado por un vehículo cargado con explosivos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad trabajan para reconstruir cómo se produjo el atentado e identificar a los posibles responsables.

Entre las líneas de investigación, según consignó El Tiempo, se analiza la posibilidad de que el ataque haya sido ejecutado por la misma persona que estaría vinculada con los últimos atentados contra las estaciones de peaje del departamento del Meta.

Aunque esta hipótesis forma parte de las investigaciones en curso, todavía no se logró identificar a los autores del ataque ni determinar si tienen relación con el estallido.

Durante una entrevista con el ciclo Recap, la secretaria de Gobierno de Villavicencio, Andrea Carolina Lizcano, explicó que aún se desconoce quiénes podrían haber perpetrado el atentado. Además, precisó que los investigadores intentan determinar qué tipo de artefacto se empleó para causar la detonación.

El coronel Germán Ayala, funcionario que asesora en materia de seguridad a la Alcaldía de Villavicencio, informó que las 12 personas afectadas habían sido trasladadas para recibir atención médica. También señaló que, en su mayoría, se trataría de trabajadores encargados de la vigilancia de la Gobernación del Meta. De acuerdo con el oficial, ninguno presentaba lesiones de gravedad, aunque los equipos de emergencia seguían inspeccionando el área.

No obstante, la cantidad de heridos se incrementó con el correr del tiempo. En su primer comunicado, la Policía Nacional reportó al menos 19 personas lesionadas y aclaró que, hasta ese momento, no se habían registrado fallecidos.

#Video Así amanece Villavicencio tras explosión de carro bomba en la Gobernación: las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas y un gran número de escombros por el suelo https://t.co/LA7s91XVB2 https://t.co/2OnR1cGNjH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

Más tarde, la Secretaría de Salud del Meta elevó a 23 el número provisorio de heridos, de acuerdo con datos difundidos por el diario. Entre las personas afectadas se encontrarían dos empleados de seguridad privada, uno de los cuales cumplía funciones como vigilador en la sede de la Gobernación.

Las personas heridas sufrieron distintos tipos de lesiones, algunas de consideración, como fracturas con exposición ósea, golpes en la cabeza, daños en los pulmones, cortes provocados por fragmentos del explosivo y problemas en la audición. Tras el atentado, todas fueron derivadas a diferentes establecimientos médicos de Villavicencio para recibir atención.

La Policía Nacional anunció que pondrá en marcha sus recursos de investigación, inteligencia y despliegue operativo para reconstruir las circunstancias del atentado, dar con los autores, detenerlos y entregarlos a las autoridades judiciales correspondientes.

Tras el ataque, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció públicamente y señaló que aguardaba la información oficial para conocer los detalles del episodio. Además, manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el hecho hubiera provocado fallecimientos.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, expresó en su primera declaración.

En su mensaje, el jefe de Estado responsabilizó al narcoterrorismo por el atentado y afirmó que sus integrantes intentarían amedrentar al Gobierno para forzarlo a iniciar una nueva instancia de diálogo por la paz. “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, expresó.

Además, De la Espriella dejó en claro cuál será la postura de su gestión ante posibles conversaciones con esos grupos y aseguró que no contempla abrir negociaciones con dichas organizaciones mientras esté al frente del Ejecutivo. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO”, escribió.

Presidente anunció respuesta de la Fuerza Pública contra los responsables

En esa misma publicación, Abelardo de la Espriella advirtió que el Gobierno no dejará sin respuesta las agresiones contra los ciudadanos y adelantó que los organismos de seguridad desplegarán todos los recursos de la Fuerza Pública para localizar a los responsables de la detonación.

“Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública”, señaló.

El mandatario concluyó su pronunciamiento con una advertencia sobre la posición de su Gobierno frente a estos hechos: “¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER!”.

La explosión provocó también reacciones de referentes del partido Centro Democrático. El diputado Hernán Cadavid manifestó su acompañamiento a los ciudadanos del Meta y a la gobernadora Rafaela Cortés frente a lo sucedido.

“A los habitantes del Meta y su gobernadora Rafaela Cortés, un mensaje de solidaridad y fuerza para enfrentar a estos criminales que están desatados. La recuperación de la seguridad no da espera”, señaló el legislador.

A su vez, Jaime Arizabaleta, otro dirigente de ese espacio político, vinculó el atentado con los operativos realizados contra organizaciones relacionadas con alias Mordisco, cuyos resultados habían sido comunicados por la mandataria departamental pocas horas antes.

“Hace horas, la gobernadora del Meta anunciaba resultados operativos contra Mordisco y ahora estalla un carro bomba en la Gobernación. Esta es una represalia de esos bandidos, empoderados por la paz total de Petro, que al sentir la presencia del Estado atacan”, afirmó.

Las palabras del legislador sugieren que el atentado podría estar vinculado con los procedimientos de seguridad realizados previamente. De todos modos, hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial que confirme quiénes fueron los responsables del ataque.