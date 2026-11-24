Futa , un panda rojo de 23 años que habita en el zoológico de Chiba , Japón , ingresó oficialmente al libro de los récord Guinness por ser el individuo de esta especie que alcanzó la mayor edad en cautiverio , según los registros disponibles. El 17 de noviembre de 2026 , el ejemplar superó ampliamente la esperanza de vida habitual de estos animales.

La longevidad de Futa resulta aún más extraordinaria si se tiene en cuenta que la esperanza de vida habitual de los pandas rojos oscila entre los 12 y los 17 años . Hasta ahora, el récord pertenecía a Taylor , del ZooMontana , quien había vivido 21 años . El ejemplar japonés consiguió dejar atrás esa marca por más de un año y medio y todavía continúa vivo.

Futa nació el 5 de julio de 2003 en el Zoo Municipal Nihondaira de Shizuoka y recibió su nombre en homenaje a su padre, Fufu . Al año siguiente fue llevado al zoológico de Chiba , donde, en 2005 , apenas un año después de su arribo, protagonizó el hecho que lo convertiría en una figura conocida en todo Japón .

Alrededor de doce meses después de instalarse en el zoológico, Futa empezó a mantenerse erguido sobre sus patas traseras , un comportamiento poco habitual que despertó curiosidad entre los japoneses y rápidamente se hizo viral . Su creciente popularidad fue tal que lo eligieron para participar en un aviso publicitario de bebidas enlatadas .

Más de dos décadas después de aquella primera aparición, el panda ya no tiene la capacidad física para volver a adoptar esa posición. Sin embargo, sus años de vida lo convirtieron nuevamente en una figura de interés.

De acuerdo con los Guinness World Records, Futa sufrió algunos problemas de salud de manera esporádica durante su vida. Actualmente, cuando el clima no acompaña, suele resguardarse en los sectores cubiertos del zoológico. No obstante, su estado general es estable y continúa con posibilidades de prolongar la marca histórica que consiguió establecer.

La especie está en peligro y su población cayó un 50 % en las últimas tres décadas

La situación de los pandas rojos en libertad es preocupante, independientemente del caso de Futa. Desde 2015, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluye a esta especie en la categoría de peligro de extinción. Se calcula que quedan menos de 10.000 individuos en su entorno natural, lo que supone una reducción del 50 % en comparación con los datos relevados en 1997, de acuerdo con National Geographic.

Los pandas rojos se distribuyen en regiones montañosas del Himalaya y de China, además de encontrarse en Nepal, India, Bután y Myanmar. Su entorno natural está compuesto por bosques templados con elevados niveles de humedad, ubicados a una altitud de entre 1.500 y 4.800 metros. Según los cálculos de la UICN, la superficie total que podría albergar a esta especie no supera los 47.100 km².

La alimentación de estos animales se basa casi por completo en el bambú, que representa el 95 % de lo que ingieren. Pueden llegar a comer hasta 1,8 kilos diarios y suelen seleccionar los extremos de las hojas por su mayor aporte nutricional.

Una característica que comparten con el oso panda gigante es la presencia de un hueso de la muñeca alargado, que cumple una función similar a la de un pulgar y les permite agarrar los tallos tiernos. Sin embargo, no existe un vínculo de parentesco cercano entre ambas especies, según explica el Zoológico Nacional Smithsonian.

Fue clasificado durante años como mapache u oso; hoy es el único miembro vivo de su familia

Durante muchos años, los especialistas no lograron ponerse de acuerdo sobre la ubicación taxonómica del panda rojo. En distintas etapas fue incluido entre los mapaches y también dentro de la familia de los osos. Sin embargo, los análisis genéticos permitieron establecer que integra un grupo propio, denominado Ailuridae, del cual es el único integrante que permanece con vida, según Britannica.

Se reconocen dos subespecies: el panda rojo del Himalaya (Ailurus fulgens fulgens) y el panda rojo chino (Ailurus fulgens styani). Este último se distingue por tener un cuerpo más grande y un pelaje de tonalidades más intensas.

La supervivencia de los pandas rojos está amenazada por diversos factores, entre ellos la pérdida de bosques, la división de su entorno natural en sectores aislados, la captura para obtener su pelaje y el comercio clandestino de ejemplares como animales domésticos.

A estas presiones se suma el calentamiento global, que empeora las condiciones de su hábitat: los aludes y las crecidas repentinas de los ríos son cada vez más frecuentes, mientras que la expansión de especies vegetales invasoras disminuye todavía más el territorio disponible.

Frente a este escenario, las iniciativas de cría bajo cuidado humano desarrolladas por instituciones zoológicas de América del Norte, Europa y Asia adquieren un papel cada vez más relevante para preservar la especie y evitar que desaparezca, según señala el Zoológico Nacional Smithsonian.