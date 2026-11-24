GTA 6 y la violencia: la advertencia de un especialista jujeño a los padres

GTA 6 y la violencia: la advertencia de un especialista jujeño a los padres

El lanzamiento de GTA 6 desató un fenómeno mundial que también llegó a Jujuy . Millones de jugadores esperaban desde hacía años una nueva entrega de Grand Theft Auto, una de las franquicias más conocidas de la industria de los videojuegos. Sin embargo, detrás del entusiasmo por sus gráficos hiperrealistas y sus novedades tecnológicas aparece una pregunta que preocupa a muchas familias: ¿es un juego adecuado para niños y adolescentes?

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Para responderla, Canal 4 dialogó con Luis Pérez, referente de los deportes electrónicos de Jujuy , quien explicó por qué el contenido de GTA 6 está destinado a un público adulto y cuál es la responsabilidad de los padres frente a este tipo de entretenimiento.

"Es un juego que lisa y llanamente se basa en cuestiones de violencia, de cuestiones criminales" "Es un juego que lisa y llanamente se basa en cuestiones de violencia, de cuestiones criminales"

El especialista explicó que la historia de Grand Theft Auto gira alrededor de personajes involucrados en actividades delictivas. Robos, enfrentamientos, drogas y distintas situaciones criminales forman parte de la narrativa de la saga.

"Es una simulación de situaciones criminales, violencia, droga y ese tipo de cosas" "Es una simulación de situaciones criminales, violencia, droga y ese tipo de cosas"

La advertencia cobra especial relevancia porque el nuevo videojuego incorpora un nivel de realismo visual que representa un salto importante respecto de sus antecesores.

GTA 6: un videojuego para adultos que también despierta interés entre los chicos

Grand Theft Auto VI tiene clasificación PEGI 18 en Europa y ESRB M, para mayores de 17 años, en Estados Unidos. Ambas advertencias indican que el contenido está pensado para personas adultas o de edad cercana a la mayoría de edad, según el sistema de cada región. El organismo estadounidense ESRB identifica en GTA 6 violencia intensa, sangre, lenguaje fuerte, desnudez, contenido sexual y uso de drogas y alcohol.

Para Pérez, conocer y respetar estas clasificaciones es fundamental. "Los niños no están preparados para consumir ese tipo de contenido, ni en un videojuego ni en una película", afirmó.

"Los niños no están preparados para consumir ese tipo de contenido, ni en un videojuego ni en una película" "Los niños no están preparados para consumir ese tipo de contenido, ni en un videojuego ni en una película"

El referente jujeño también destacó que la preocupación no debe concentrarse exclusivamente en GTA, sino en el conjunto de contenidos a los que acceden los menores. "Yo tengo un hijo también chiquito que habla del juego, sabe que existe el juego", contó, para mostrar cómo el fenómeno alcanza incluso a quienes todavía no tienen edad para jugarlo.

Además, explicó que esta nueva entrega incorpora escenarios, personajes y comportamientos cada vez más realistas. "Hiperrealistas, también el tema de los NPC, que son los personajes que no son jugadores, también tienen una actitud bastante realista", describió.

La combinación de imágenes detalladas, historias criminales y personajes que parecen responder de manera natural vuelve especialmente importante que los adultos conozcan el contenido antes de autorizar su consumo.

Esto no significa que jugar un videojuego violento provoque automáticamente conductas violentas en la vida real. La clasificación por edades advierte sobre el tipo de escenas y situaciones que contiene la obra, no establece por sí sola una relación de causa y efecto entre jugar y cometer actos violentos.

GTA 6 y la violencia: la advertencia de un especialista jujeño a los padres

El mensaje de Luis Pérez a los padres: controlar sin demonizar los videojuegos

"Tenemos que estar atentos a lo que está viendo y lo que no se está viendo". Según el especialista, la supervisión no termina cuando los chicos dejan la consola, porque también pueden encontrarse con imágenes del videojuego en videos de internet, transmisiones en vivo y redes sociales.

"Esto no pasa en el juego, pasa en las redes sociales, pasa en el contenido que consumen, así que tenemos que estar atentos" "Esto no pasa en el juego, pasa en las redes sociales, pasa en el contenido que consumen, así que tenemos que estar atentos"

Pérez remarcó que la existencia de clasificaciones por edad ofrece una herramienta concreta para las familias, pero que su utilidad depende de que los adultos las conozcan y las tengan en cuenta.

"No se trata de demonizar el juego, porque es un juego para mayores de edad" "No se trata de demonizar el juego, porque es un juego para mayores de edad"

También recordó que hay muchas otras formas de entretenimiento con contenido adulto y que corresponde a las familias evaluar qué es apropiado según la edad de sus hijos: "Hay miles de cosas para mayores de edad que sabemos que no están buenas o los chicos no están preparados para ese contenido", manifestó.

Finalmente, sintetizó su recomendación con una idea que atraviesa toda la conversación:

"Hay que estar atentos a qué se consume, no solo en el juego, sino fuera también". "Hay que estar atentos a qué se consume, no solo en el juego, sino fuera también".

Para las familias, además de revisar la clasificación por edades, existen herramientas de control parental en las consolas que permiten restringir juegos y compras según la edad de los usuarios.

El lanzamiento de GTA 6 vuelve a colocar sobre la mesa un debate que supera a un videojuego: cómo acompañar a niños y adolescentes en un mundo digital donde los contenidos para adultos también circulan de manera cotidiana.

La recomendación del especialista jujeño es clara: conocer lo que consumen los chicos, respetar las advertencias de edad y ejercer un acompañamiento activo, sin convertir a los videojuegos en enemigos.