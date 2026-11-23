Nvidia anunció este lunes la reincorporación de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía , apenas once días después de su renuncia. La decisión se produjo luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera públicamente su regreso al frente de la empresa tecnológica.

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El directorio votó por unanimidad la reincorporación de Huang, tras mantener distintas reuniones con el empresario y recibir aportes de funcionarios de alto nivel del Gobierno estadounidense.

La noticia tuvo un fuerte impacto en los mercados financieros: las acciones de Nvidia registraban una suba cercana al 31% antes de la apertura de Wall Street.

El presidente estadounidense había solicitado públicamente que el empresario volviera a dirigir la compañía, considerada una de las principales fabricantes de chips para inteligencia artificial.

"Espero que el directorio de Nvidia vuelva a contratar a Jensen Huang. Sería lo mejor para la empresa y también para EEUU", expresó Trump a través de su red social Truth Social.

Tras conocerse la decisión, el mandatario celebró la reincorporación y sostuvo que Estados Unidos necesita el liderazgo de Huang para garantizar el crecimiento de la compañía. Además, afirmó que el Gobierno no cuenta con pruebas de que el empresario haya cometido alguna conducta ilegal.

Donald Trump.

Por qué Jensen Huang había renunciado a Nvidia

El cofundador de Nvidia había presentado su renuncia el 12 de noviembre, con efecto inmediato, en medio de informaciones periodísticas sobre una relación personal que generó interrogantes vinculados con la seguridad nacional estadounidense.

La compañía informó que un comité de directores independientes continúa investigando el caso con asesoramiento legal externo. En su comunicado, Nvidia señaló que el regreso de Huang no representa un riesgo para la seguridad nacional, según la evaluación realizada por su directorio.

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un renovado compromiso", expresó el empresario. Por su parte, Colette Kress, quien había asumido como directora ejecutiva interina, retomará sus funciones como directora financiera.

Las acciones de Nvidia se dispararon tras el anuncio

La reincorporación se produjo después de varias semanas de fuertes caídas bursátiles para la compañía.

Entre el 11 y el 20 de noviembre, Nvidia perdió aproximadamente 1,04 billones de dólares de valor de mercado y acumuló siete semanas consecutivas de bajas. El viernes anterior, sus acciones habían retrocedido un 14%, hasta ubicarse cerca de los 125,5 dólares.

Sin embargo, el anuncio del regreso de Huang provocó una reacción positiva entre los inversores, con una suba cercana al 31% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

La empresa también informó que continuará con la investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación estadounidenses.