Los líderes mundiales celebraron este jueves la primera reunión trilateral entre mandatarios de China, Estados Unidos y Rusia en la Villa Kylin de Shenzhen.
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin
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