Mundo. Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin en imágenes Los líderes mundiales celebraron este jueves la primera reunión trilateral entre mandatarios de China, Estados Unidos y Rusia en la Villa Kylin de Shenzhen.

Foto 1/9 Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin Por Compartí:









Foto 2/9 Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin Por Compartí:









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Foto 4/9 Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin Por Compartí:









Foto 5/9 Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin Por Compartí:







Foto 6/9 Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin Por Compartí:







Foto 7/9 Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin Por Compartí:







Foto 8/9 Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin Por Compartí:







Foto 9/9 Lo que dejó la histórica cumbre trilateral entre Donald Trump, Xi Jinping y Putin Por Compartí:









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