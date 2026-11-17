El mandatario estadounidense , Donald Trump , sostuvo que su administración considera “ muy serio " las advertencias sobre un posible ataque iraní dirigido contra funcionarios de alto rango en Washington , luego de que trascendieran informes acerca de la eventual utilización de un artefacto explosivo radiactivo .

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En el marco de su viaje a Filipinas , el presidente estadounidense advirtió que, de confirmarse la existencia del peligro, Irán enfrentará represalias de una magnitud sin precedentes. Aunque manifestó su deseo de que la situación no llegue a ese extremo, dejó en claro que su gobierno contempla esa posibilidad.

Por su parte, la señal CNN publicó, a partir de testimonios de siete integrantes del ámbito oficial que pidieron mantener su identidad en reserva, que los organismos de inteligencia recibieron alertas sobre supuestos planes de Irán para perpetrar ataques contra funcionarios de la gestión de Trump en Washington.

De acuerdo con la información difundida, la alternativa que se habría evaluado consiste en utilizar una bomba sucia , un dispositivo que incorpora explosivos tradicionales junto con componentes químicos o sustancias radiactivas .

Sin embargo, los funcionarios citados por el medio explicaron que estas maniobras responderían a la intención de conservar diferentes alternativas de acción y aclararon que, hasta el momento, no representan señales de que un ataque esté próximo a ejecutarse.

Irán rechazó las acusaciones y acusó a Washington de preparar agresiones

El vocero de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, rechazó las versiones que circularon al considerarlas “falsas” y denunció que su difusión tendría como propósito generar las condiciones para justificar nuevas operaciones contra territorio iraní.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión, mientras continúan sin avances las conversaciones diplomáticas destinadas a poner fin al conflicto bélico. A esto se suma que, durante los últimos cinco días, Irán llevó adelante tres ofensivas contra Baréin, donde se encuentra una de las principales instalaciones militares de Estados Unidos.

En su papel de intermediario diplomático en la disputa, Qatar instó a los involucrados a evitar nuevas acciones que agraven el enfrentamiento y a mantener la prudencia. El llamado tuvo lugar luego de las ofensivas registradas en Baréin y de que se conocieran las denuncias sobre un posible ataque en la capital estadounidense.

Trump defendió en Manila un Indopacífico libre, abierto, estable y próspero

Al dar inicio este martes en Manila a la primera reunión de mandatarios del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) desde 2024, el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ratificó su compromiso con la construcción de una región del Indopacífico abierta, segura, estable y con perspectivas de crecimiento.

La reunión congrega a representantes de Estados Unidos, India, Japón y Australia, en un escenario marcado por las disputas en el mar de China Meridional y por cuestiones estratégicas vinculadas con la defensa regional y el abastecimiento de productos.

A partir de las 18:00, según el horario de Manila, Trump mantuvo conversaciones con los jefes de Gobierno de India, Narendra Modi; Japón, Sanae Takaichi; y Australia, Anthony Albanese. De esta manera, los cuatro líderes volvieron a celebrar un encuentro de máxima jerarquía dentro de la alianza, establecida en 2007 por estas cuatro naciones democráticas de la región.

Trump destacó la relevancia internacional de los países que conforman el Quad y los definió como “una de las asociaciones más importantes del mundo y también de las más poderosas”. Además, vinculó el trabajo conjunto de sus integrantes con el objetivo de preservar un sistema regional basado en la apertura y la cooperación.

La alianza Quad retoma sus encuentros con foco en la protección marítima

Durante los últimos años, este mecanismo de diálogo reforzó sus vínculos y estrategias comunes frente al creciente peso de China en la región del Indopacífico. Entre sus principales áreas de trabajo figuran la protección de las rutas marítimas, el acceso a minerales esenciales, el abastecimiento de bienes, la asistencia ante emergencias humanitarias y el desarrollo de tecnologías clave.

La nueva cumbre realizada en Manila se suma a otras dos reuniones de máxima jerarquía que tuvieron lugar durante este año.

Una de ellas se desarrolló en mayo, en Nueva Delhi, donde los integrantes del bloque acordaron establecer un sistema conjunto para coordinar el abastecimiento de productos, las reservas de combustible y las medidas de contingencia frente a la emergencia energética provocada por las restricciones al paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz, en el contexto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En octubre, los representantes de los cuatro países anunciaron en Atlanta que destinarían, de manera conjunta, más de 85 millones de dólares en recursos económicos y asesoramiento especializado para facilitar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en los países del Indopacífico.

El compromiso se dio a conocer tras un encuentro entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y sus pares de las otras naciones, que tuvo lugar en simultáneo con una reunión ministerial del G20.

Trump plantea reuniones con Kim Jong-Un y Vladimir Putin durante la APEC

En la previa de su participación en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en la ciudad china de Shenzhen, Trump sostuvo que el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un, estaría interesado en mantener un encuentro con él. Al ser interrogado sobre la posibilidad de que el líder norcoreano viajara a China, contestó: “Querría, sí. Veremos qué ocurre”.

Donald Trump.

El jefe de Estado norteamericano ya había planteado anteriormente la opción de mantener conversaciones con Kim durante su visita al territorio chino, pero aclaró que la concreción de esa reunión estaba sujeta a la decisión de las autoridades de Pekín. Por su parte, un representante de la Cancillería china aseguró el martes que no contaba con datos sobre un eventual encuentro entre ambos dirigentes.

De acuerdo con lo anunciado por los tres gobiernos involucrados, la reunión regional podría ser el escenario de una conversación a tres bandas entre los mandatarios de China, Rusia y Estados Unidos. En ese contexto, Trump también expresó su interés en mantener contactos con el presidente ruso, Vladimir Putin, y aseguró: “Si está disponible, lo haría”.