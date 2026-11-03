Estados Unidos vota en elecciones clave para el futuro de Donald Trump y el control del Congreso

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término de 2026, una jornada que podría modificar el equilibrio político del país y condicionar los próximos dos años de gobierno de Donald Trump. Los comicios definirán el control del Congreso, actualmente en manos del Partido Republicano, en un escenario marcado por el malestar económico, la inflación y las consecuencias de la guerra contra Irán.

Las elecciones representan una prueba para la segunda presidencia de Trump, quien regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Los demócratas buscan aprovechar la caída de su popularidad y el descontento de parte del electorado para recuperar terreno político y limitar la capacidad del mandatario de avanzar con sus principales iniciativas.

Durante la jornada electoral estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados. También se elegirán autoridades locales y legisladores estatales en distintas regiones del país.

Actualmente, los republicanos cuentan con una mayoría de 53 bancas frente a 47 del bloque demócrata y sus aliados independientes en el Senado. Para conquistar ambas cámaras, la oposición necesita sumar tres escaños en la Cámara de Representantes y alcanzar una ganancia neta de cuatro bancas en el Senado.

Las encuestas anticipan un avance de los demócratas

Las proyecciones previas a la votación muestran un escenario favorable para el Partido Demócrata, aunque el resultado todavía está abierto.

Según el último pronóstico de Decision Desk HQ, publicado el 2 de noviembre, los demócratas tienen un 84% de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes, con una proyección de 241 escaños frente a 194 republicanos. Para el Senado, el modelo estima un 65% de posibilidades de victoria demócrata, con una distribución de 52 contra 48 bancas.

Entre los estados que concentran la atención aparecen Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Alaska y Michigan, donde se desarrollan algunas de las disputas más importantes. Los resultados en estos territorios podrían ser determinantes para establecer qué partido tendrá la mayoría en el Senado.

La economía y la guerra contra Irán, en el centro de la elección

Uno de los principales factores que influyen en la decisión de los votantes es la situación económica. Trump regresó al poder con la promesa de reducir los precios y mejorar el poder adquisitivo, pero el aumento del costo de vida, los aranceles comerciales y el encarecimiento de los combustibles generaron cuestionamientos a su administración.

A estas preocupaciones se suma el conflicto con Irán, que incrementó la incertidumbre internacional y afectó los mercados energéticos. Mientras los republicanos defienden las rebajas impositivas y las restricciones migratorias impulsadas por el Gobierno, los demócratas centran sus críticas en las dificultades económicas que atraviesan las familias estadounidenses.

¿Qué puede pasar si Donald Trump pierde el Congreso?

Una derrota republicana en la Cámara de Representantes permitiría a los demócratas bloquear proyectos legislativos del presidente y promover investigaciones sobre su gestión.

Si la oposición también consigue controlar el Senado, Trump enfrentaría mayores obstáculos para confirmar funcionarios federales y jueces, incluidos eventuales nombramientos para la Corte Suprema.

De esta manera, el resultado electoral podría modificar sustancialmente la relación de fuerzas en Washington y establecer nuevas condiciones para la segunda mitad del mandato presidencial.

Preocupación por posibles cuestionamientos a los resultados

La jornada también está atravesada por interrogantes sobre la aceptación de los resultados electorales. Trump mantiene sus denuncias de irregularidades en procesos anteriores, mientras distintas controversias judiciales vinculadas con la votación llegaron a los tribunales en los días previos.

Entre los casos más relevantes figuran disputas electorales en Alaska y California, donde se presentaron acciones judiciales relacionadas con los procedimientos y la validez de determinados votos. La Corte Suprema rechazó una solicitud de emergencia vinculada con los sufragios por correo en California.

Trump seguirá los resultados desde la Casa Blanca

El presidente permanecerá este martes en la Casa Blanca, desde donde seguirá el desarrollo de la elección y el recuento de votos. Trump y la primera dama, Melania Trump, emitieron sus sufragios de manera anticipada el pasado 24 de octubre en Florida.

Los resultados comenzarán a conocerse durante la noche estadounidense, a medida que cierren los centros de votación en los distintos estados. Sin embargo, algunas contiendas ajustadas podrían requerir más tiempo para determinar a sus ganadores.

Las elecciones de medio término de 2026 serán decisivas para establecer si Donald Trump conserva el respaldo legislativo necesario para impulsar su agenda o si deberá afrontar los próximos dos años con un Congreso controlado total o parcialmente por la oposición.