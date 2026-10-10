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10 de octubre de 2026 - 10:40
Mundo.

Donald Trump declaró la emergencia federal en Florida y Alabama por el huracán Isaías

Trump declaró la emergencia federal en Florida y Alabama por el huracán Isaías, que dejó más de 745.000 usuarios sin luz y amenaza con lluvias e inundaciones.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Llegó el Hucarán Isaías a Estados Unidos y hay estado de emergencia&nbsp;

Llegó el Hucarán Isaías a Estados Unidos y hay estado de emergencia 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la emergencia federal en zonas de Florida y Alabama ante el avance del huracán Isaías, con el objetivo de facilitar la llegada de ayuda y coordinar la respuesta frente a los daños provocados por el fenómeno.

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El huracán tocó tierra el viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, y avanzó hacia el norte, mientras disminuía la intensidad de sus vientos. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el sistema alcanzó vientos máximos sostenidos de 144 kilómetros por hora, correspondientes a la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson.

La emergencia alcanza a varios condados de Alabama

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, confirmó que la declaración federal comprende los condados de Baldwin, Mobile y Escambia, ubicados en el sur del estado, sobre la costa del golfo de México.

La medida también incluye a la tribu Poarch Band of Creek Indians, que cuenta con tierras de reserva en esa región.

La declaración permitirá agilizar los mecanismos de asistencia federal para atender las consecuencias del huracán y responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Florida también activó medidas de emergencia

En Florida, las autoridades avanzaron con medidas de emergencia ante el impacto del fenómeno. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó a través de las redes sociales que también se aprobaron declaraciones de emergencia para ese estado.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió a la población extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

“La tormenta ya está aquí. Abróchense los cinturones en este momento. No salgan a las calles”, advirtió durante una conferencia de prensa realizada el viernes.

Más de 745.000 usuarios sin electricidad

Uno de los principales efectos del huracán fue la interrupción del suministro eléctrico. Según los datos citados del sitio Poweroutage, más de 430.000 usuarios se encontraban sin luz en Florida y más de 315.000 en Alabama.

En total, la cifra superaba los 745.000 usuarios afectados en ambos estados, en medio de las tareas de respuesta ante el avance del fenómeno.

Isaías tocó tierra inicialmente como un huracán de categoría 2, pero perdió intensidad a medida que avanzó hacia el norte a través de Alabama.

Alertan por lluvias intensas, inundaciones y tornados

Los pronósticos meteorológicos anticipaban fuertes precipitaciones y posibles inundaciones en amplias zonas del sureste estadounidense durante el fin de semana. Posteriormente, las lluvias podrían extenderse hacia sectores del centro-norte y el noreste del país hasta el lunes.

Además, los especialistas advirtieron que las condiciones atmosféricas podrían favorecer la formación de tornados en el Panhandle de Florida, Georgia y las Carolinas.

La evolución del huracán y sus efectos sobre la infraestructura y las comunidades mantienen en alerta a las autoridades, que activaron mecanismos de emergencia para facilitar la asistencia y reducir los riesgos para la población.

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