Donald Trump: "Hacemos un trato o aniquilo a la República Islámica de Irán"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expuso su agenda de seguridad y política exterior durante su discurso ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde afirmó que su Gobierno redujo la inmigración irregular, destruyó el programa nuclear de Irán y puso fin a conflictos internacionales.

Trump sostuvo que, durante los últimos meses, ingresaron “cero inmigrantes ilegales a Estados Unidos”. También aseguró que recibió al país en “la era oscura” y que su administración abrió una “era dorada”.

Durante su intervención ante la Asamblea General, Trump presentó una serie de afirmaciones sobre acciones militares, negociaciones diplomáticas y acuerdos económicos atribuidos a su Gobierno.

Irán y el programa nuclear Donald Trump afirmó que desde el inicio de su actividad política mantuvo una posición contraria a que Irán disponga de un arma nuclear. “Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear”, declaró ante los líderes reunidos en Nueva York.

“Tengo que tomar una gran decisión: un acuerdo con Irán o aniquilar a la República Islámica”, dijo el presidente de Estados Unidos y agregó “pido a los otros países que ayuden contra este régimen terrorista. Si estamos unidos, veremos un mundo libre de esta amenaza de terrorismo iraní y el precio del petróleo será más bajo que antes del conflicto. Con valentía todo es posible, pueden ocurrir grandes cambios”. En este sentido, Trump sostuvo “¿se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue?... O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de volver a matar y destruir personas y países. Los envío al infierno sin posibilidad de supervivencia ni esperanza de grandeza o generaciones futuras. Creo que llegaremos a un acuerdo justo después de las elecciones".

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