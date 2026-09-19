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19 de septiembre de 2026 - 13:00
Conflicto.

Guerra en Ucrania: Rusia intensifica su ofensiva con drones a reacción sobre Kiev

Rusia amplió el uso de drones Shahed a reacción y misiles de largo alcance, mientras Ucrania enfrenta nuevas dificultades para interceptarlos.

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Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Guerra en Ucrania: Rusia intensifica su ofensiva con drones a reacción sobre Kiev

Guerra en Ucrania: Rusia intensifica su ofensiva con drones a reacción sobre Kiev

Uno de los principales cambios registrados durante las últimas semanas está vinculado con el creciente uso de drones Shahed equipados con motores a reacción. Estos dispositivos pueden alcanzar velocidades muy superiores a las versiones impulsadas por hélices, lo que complica la tarea de los sistemas de defensa aérea ucranianos.

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Según datos de inteligencia militar ucraniana citados por Reuters, Rusia incrementó alrededor de seis veces el empleo de este tipo de drones durante los últimos meses. En agosto habría lanzado cerca de 2.850 unidades capaces de alcanzar velocidades de entre 240 y 500 kilómetros por hora. La estimación ucraniana sostiene además que Moscú podría estar produciendo unas 3.000 unidades mensuales.

El salto tecnológico obligó a Ucrania a acelerar el desarrollo de nuevos interceptores. El presidente Volodimir Zelenski informó esta semana que el país está probando un sistema de fabricación nacional que logró derribar un Shahed, aunque todavía necesita ajustes técnicos antes de su utilización a mayor escala.

El informe utilizado como base para esta nota también describe cómo el aumento de los ataques de largo alcance modificó la vida diaria en Kiev, donde las sirenas, las interrupciones del transporte y las alertas aéreas pasaron a formar parte de la rutina.

Guerra en Ucrania: Rusia intensifica su ofensiva con drones a reacción sobre Kiev

Guerra en Ucrania: Rusia intensifica su ofensiva con drones a reacción sobre Kiev

Kiev bajo presión y el desafío de proteger a la población

La capital ucraniana se convirtió en uno de los principales objetivos de los ataques con drones a reacción. Reuters indicó que Kiev y su región concentraron cerca de una quinta parte de los aparatos lanzados en el período analizado, mientras Odesa también sufrió una fuerte presión aérea.

Los ataques no se limitaron a instalaciones militares. El 27 de agosto, una ofensiva rusa alcanzó puertos, depósitos de granos, instalaciones energéticas, centros industriales y depósitos comerciales en distintos puntos del país. Ese episodio incluyó misiles balísticos, hipersónicos y cientos de drones.

En los últimos días continuaron registrándose ataques sobre áreas urbanas. Associated Press informó que nuevos bombardeos con misiles y drones dejaron al menos 19 personas heridas, entre ellas niños, en Kiev y otras regiones de Ucrania.

TodoJujuy ya había detallado cómo los bombardeos rusos modificaron la vida cotidiana en Kiev, con afectaciones al abastecimiento, el transporte y las actividades habituales de los habitantes de la capital.

El invierno aparece como otra preocupación para Ucrania

La llegada de los meses más fríos suma un nuevo desafío. Durante los últimos años, la infraestructura energética ucraniana fue blanco reiterado de ataques, por lo que las autoridades buscan reforzar las defensas antes del invierno.

El informe de The Economist señala que Ucrania fortaleció parte de su sistema energético con ayuda occidental, aunque advierte que grandes ciudades como Kiev todavía dependen de instalaciones difíciles de proteger completamente. También menciona riesgos para el suministro eléctrico, la calefacción y otros servicios esenciales si los ataques continúan.

La presión también alcanza a la economía. De acuerdo con ese mismo análisis, los ataques afectaron plantas industriales, depósitos, redes ferroviarias y establecimientos vinculados al comercio. El transporte de mercadería y las exportaciones constituyen otro punto sensible, especialmente por las dificultades que atraviesan los puertos ucranianos.

En este escenario, Ucrania intenta ampliar su producción nacional de armamento y desarrollar alternativas más económicas para derribar drones, mientras continúa reclamando a sus aliados occidentales más sistemas de defensa aérea e interceptores.

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