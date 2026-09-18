Caos en Ceuta: corridas, tensión y 2.000 migrantes quedaron afuera de un nuevo centro

Un operativo para trasladar a los migrantes que permanecían instalados de manera precaria en las playas de Ceuta terminó este viernes con corridas, aglomeraciones y momentos de tensión , luego de que se completaran rápidamente las plazas disponibles en un nuevo centro de alojamiento.

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El procedimiento buscaba mover al remanente de personas que semanas atrás cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español. El nuevo espacio fue montado con carpas temporales en el Muelle del Poniente , dentro del puerto de Ceuta, y cuenta con capacidad para unas 1.700 personas .

Según estimaciones citadas por medios españoles, alrededor de 4.000 migrantes todavía permanecían en la zona de las playas antes del inicio del operativo.

El procedimiento comenzó a las 7 de la mañana , hora local, con unos 150 efectivos policiales desplegados en la zona.

La Policía debió intervenir para contener las aglomeraciones de personas que buscaban asegurarse un lugar dentro del nuevo centro. Durante los primeros momentos hubo corridas, uso de palos de goma y disparos al aire para frenar una estampida.

Cuatro horas después del comienzo del operativo, el primer campamento instalado en el puerto ya había completado toda su capacidad. Las pocas carpas que todavía tenían lugares disponibles también se ocuparon en pocos minutos.

Como consecuencia, cerca de 2.000 personas quedaron afuera y varias regresaron a los campamentos improvisados de las playas de El Trampolín y Benítez, ubicadas a menos de un kilómetro del nuevo alojamiento.

En las instalaciones del puerto, los migrantes tienen acceso a duchas, servicios, alimentación y camas nuevas.

Una crisis que comenzó a finales de julio

La situación en Ceuta se arrastra desde finales de julio, cuando decenas de miles de migrantes ingresaron al pequeño enclave español desde Marruecos.

La mayoría regresó posteriormente a territorio marroquí, aunque varios miles permanecieron en Ceuta en condiciones precarias. Las autoridades locales estimaron que alrededor de 13.000 personas continuaban en la ciudad, mientras que el Gobierno central manejó cifras menores.

La habilitación del nuevo centro se produjo después de que un tribunal rechazara un pedido de un sindicato policial para frenar el traslado a las carpas temporales. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió tomar el control de la instalación portuaria luego de las diferencias con la administración local de Ceuta, gobernada por el Partido Popular.

Mientras tanto, el Gobierno central busca avanzar con la identificación individual de los migrantes para determinar quiénes pueden solicitar asilo y quiénes pueden ser retornados. En el caso de los menores, deben recibir protección especial.