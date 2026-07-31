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31 de julio de 2026 - 12:57
Mundo.

Crisis migratoria en Ceuta: ya son 43 los muertos y siguen los cruces masivos desde Marruecos

Miles de personas ingresaron a la ciudad española en las últimas horas, mientras los equipos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Crisis migratoria de Ceuta.

Crisis migratoria de Ceuta.

Una gran cantidad de personas provenientes de Marruecos ingresaron este jueves de manera irregular y en forma simultánea a Ceuta, mediante cruces realizados tanto por vía marítima, nadando, como a pie a través del espigón ubicado en la zona fronteriza de El Tarajal.

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El elevado número de arribos generó una situación de desborde para las fuerzas de seguridad del lado español. El operativo policial desplegado durante las primeras horas de la tarde tuvo que ser levantado debido a la magnitud del movimiento migratorio, permitiendo que los recién llegados continuaran su avance hacia distintas zonas del interior de la ciudad.

Los gremios que representan a los efectivos policiales, SUP y Jupol, cuestionaron la actuación de las autoridades de Marruecos y aseguraron que “no están haciendo absolutamente nada” para impedir los cruces fronterizos. En paralelo, la Guardia Civil halló los cuerpos de nueve personas que fallecieron por ahogamiento mientras intentaban llegar a nado.

El Ejecutivo de Ceuta solicitó al Gobierno español la activación de la declaración de emergencia nacional y pidió la participación de las Fuerzas Armadas para reforzar el control en la zona fronteriza. En tanto, España y Marruecos llegaron a un acuerdo para “revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible” de las personas migrantes.

El episodio también provocó repercusiones internacionales fuera de las fronteras españolas. Italia planteó la posibilidad de excluir a España del espacio Schengen, mientras que la Casa Blanca vinculó la situación con lo que definió como las “políticas globalistas de extrema izquierda” impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Ya son 43 los cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada de migrantes

La cantidad de personas migrantes fallecidas mientras intentaban ingresar a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos ascendió a 43 víctimas.

Los equipos de seguridad y los organismos de asistencia continúan con los operativos de búsqueda para hallar nuevos cuerpos entre las miles de personas, principalmente de origen marroquí y argelino, que en los últimos días se arrojaron al mar desde la costa marroquí de Castillejos con el objetivo de llegar a nado al territorio ceutí. Las autoridades no descartan que el número de muertos pueda seguir creciendo.

El Ejército permanecerá “el tiempo que sea necesario”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este viernes durante su visita a Cartagena (Murcia) que las Fuerzas Armadas continuarán desplegadas en Ceuta durante “el tiempo que sea necesario” con el objetivo de respaldar el trabajo de la Guardia Civil frente al incremento de la presión migratoria. Además, reafirmó el compromiso del Ejército con la protección de la integridad territorial española y con la asistencia a los habitantes de la ciudad autónoma.

Robles también señaló que el contexto actual “no es una guerra”, sino una situación humanitaria en la que están involucrados personas, niños y grupos familiares que, de acuerdo con sus declaraciones, son víctimas de engaños por parte de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de seres humanos.

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