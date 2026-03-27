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27 de marzo de 2026 - 09:33
Policiales.

Brutal agresión en Plaza de Los Inmigrantes: un joven fue atacado por varias personas

Un violento episodio se registró en Plaza de Los Inmigrantes y generó preocupación. Un grupo de jóvenes agredió a otro y luego se dieron a la fuga.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
pelea en Plaza Los Inmigrantes

Una situación violenta se registró en la tarde del jueves en Plaza de Los Inmigrantes, donde un grupo de personas agredió a un joven que terminó tendido en el suelo tras recibir varios golpes. Actualmente, el hecho es investigado por Fiscalía.

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Qué se sabe del hecho ocurrido en Plaza de Los Inmigrantes

Según informaron a TodoJujuy.com, el personal policial tomó conocimiento de un supuesto disturbio ocurrido este jueves 26 de marzo en la reconocida Plaza de Los Inmigrantes de San Salvador de Jujuy, al dirigirse de inmediato al lugar, los efectivos relataron que no encontraron personas involucradas ni una situación en curso.

Al consultar a transeuntes que estaban por la zona, los mismos relataron que alrededor de 10 jóvenes habría atacado a otro.

Embed - AGRESIÓN EN PLAZA DE LOS INMIGRANTES

De acuerdo a las imágenes que circularon en redes sociales sobre el episodio, se puede observar cómo varias personas salen corriendo desde Plaza de Los Inmigrantes para agredir a otro sujeto, quien cae al suelo por los golpes recibidos.

No hubo denuncia formal

En este contexto, Lorena Choque prensa de la Policía de la Provincia, confirmó a nuestro medio que, hasta el momento, no se radicó ninguna denuncia por lo ocurrido y tampoco existen registros de personas heridas a raíz del episodio.

"Ningún menor ingresó a los nosocomios públicos y tampoco se registró atención en el SAME", informó la funcionaria, quien luego resaltó que el caso es investigado por parte de la Fiscalía correspondiente.

Embed - LORENA CHOQUE - PRENSA POLICÍA DE JUJUY - Brutal agresión en Plaza de Los Inmigrantes

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