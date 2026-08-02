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2 de agosto de 2026 - 10:16
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Crisis migratoria en Ceuta: el Papa pidió paz

León XIV expresó preocupación por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta. Pidió soluciones de paz, estabilidad y justicia ante la crisis.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Crisis migratoria en Ceuta: el Papa pidió paz

Crisis migratoria en Ceuta: el Papa pidió paz

El papa León XIV expresó su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta, donde miles de personas cruzaron en los últimos días desde Marruecos hacia el enclave español ubicado en la costa norte de África. Durante el Ángelus en la Plaza de San Pedro, pidió encontrar soluciones de paz, estabilidad y justicia frente a una situación que calificó como alarmante.

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El pronunciamiento del pontífice se dio en medio de una crisis humanitaria y política que mantiene en alerta a España y a la Unión Europea. Según los reportes internacionales, el cruce masivo de migrantes dejó decenas de fallecidos y derivó en fuertes incidentes en la zona fronteriza.

Qué dijo el papa León XIV

Durante su mensaje, León XIV señaló que sigue “con preocupación” la situación en Ceuta y pidió una salida basada en el diálogo y la justicia.

“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, expresó el pontífice.

Se trata de la primera reacción pública del Papa ante la crisis migratoria que se profundizó en los últimos días, luego de la llegada masiva de personas desde Marruecos hacia territorio español.

Una crisis en la frontera entre España y Marruecos

Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en el norte de África y limita con Marruecos. En los últimos días, miles de migrantes intentaron ingresar al enclave, muchos de ellos nadando o bordeando el espigón del Tarajal.

La magnitud del movimiento migratorio generó una fuerte presión sobre las fuerzas de seguridad, los recursos de asistencia y los centros de recepción. La situación también reabrió el debate político en España y en la Unión Europea sobre el control de las fronteras y la protección humanitaria de las personas migrantes.

España instaló una barrera marítima

Como parte de las medidas de contención, España instaló una barrera marítima de 500 metros en la frontera entre Ceuta y Marruecos. La estructura está acompañada por una línea de boyas y un pasillo para embarcaciones de patrulla.

La medida fue adoptada después del cruce masivo de migrantes y en medio de nuevas disposiciones judiciales sobre la forma en que deben actuar las autoridades frente a las personas que ingresan a nado.

La Unión Europea analiza la situación

La crisis también tendrá tratamiento a nivel europeo. Los ministros de Interior de países miembros de la Unión Europea tienen prevista una reunión urgente para analizar lo ocurrido en Ceuta y evaluar posibles medidas.

Mientras tanto, el pedido del Papa puso el foco en el costado humanitario del conflicto. León XIV reclamó respuestas que contemplen la dignidad de las personas migrantes, pero también la necesidad de estabilidad en una zona marcada por tensiones fronterizas, presión social y disputas políticas.

Lo que tenés que saber

  • El papa León XIV habló sobre la crisis migratoria en Ceuta.
  • Pidió soluciones de paz, estabilidad y justicia.
  • Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en el norte de África.
  • Miles de migrantes cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español.
  • Muchos intentaron ingresar a nado o bordeando la zona del Tarajal.
  • La crisis dejó migrantes fallecidos e incidentes.
  • España instaló una barrera marítima de 500 metros.
  • La medida busca contener nuevos cruces por la frontera marítima.
  • La situación reabrió el debate migratorio en España y la Unión Europea.
  • Ministros de Interior europeos prevén analizar el caso en una reunión urgente

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