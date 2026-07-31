viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de julio de 2026 - 15:45
Mundo.

Tragedia en Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos y el Ejército contiene nuevas llegadas

Decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta en pocas horas. España reforzó la frontera mientras avanzan los retornos voluntarios.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tragediaen Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos&nbsp;

Tragedia en Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos 

Lee además
Al menos 37 migrantes muertos en un incendio en la frontera norte de México.
Tragedia.

México: 37 murieron tras un incendio en el centro de migrantes
Récord de migrantes menores en América Latina, alerta Unicef.
Mundo.

América Latina: Unicef habló del récord de migrantes menores

Los cuerpos fueron recuperados del lado español y las autoridades no descartan que existan más víctimas en territorio marroquí. Algunas personas murieron ahogadas mientras intentaban llegar a nado, mientras que otras fueron aplastadas durante los intentos de atravesar el espigón que sostiene la valla fronteriza.

Entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron hacia Ceuta

El Ministerio del Interior de España estimó que alrededor de 50.000 migrantes ingresaron desde la mañana del jueves 30 de julio, tanto por tierra como por mar. Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra hasta las 60.000 personas, un número equivalente a cerca del 70% de la población habitual de la ciudad autónoma.

Tragedia en Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos

Tragedia en Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos

La magnitud de las llegadas desbordó inicialmente a las fuerzas de seguridad. Miles de personas avanzaron por el espigón fronterizo del Tarajal, mientras que otras recorrieron varios kilómetros a nado para alcanzar territorio español.

España movilizó vehículos militares, integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes adicionales para asegurar diferentes sectores de la frontera. Del lado marroquí, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, camiones hidrantes y otros elementos disuasorios para impedir nuevos cruces.

Más de 48.000 migrantes regresaron a Marruecos

El Gobierno español informó que, hasta la tarde de este viernes 31 de julio, aproximadamente 48.300 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos. Numerosos migrantes decidieron volver ante la falta de alimentos, alojamiento y posibilidades de continuar el viaje hacia Europa continental.

El presidente Pedro Sánchez viajó a Ceuta y calificó el ingreso masivo como una vulneración de la soberanía territorial española. Además, anunció que se acelerarán los procedimientos de retorno con la cooperación de las autoridades marroquíes.

Tragedia en Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos

Tragedia en Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos

Rumores en redes sociales habrían impulsado las llegadas

Las autoridades vincularon el movimiento masivo con informaciones difundidas en redes sociales sobre una reciente resolución del Tribunal Supremo español.

La decisión judicial estableció que las personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser rechazadas inmediatamente en la frontera. Sin embargo, esto no impide que sean sometidas posteriormente a los procedimientos legales de devolución.

Según el Gobierno español, la resolución habría sido interpretada erróneamente y utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de personas para convencer a miles de jóvenes de que podrían permanecer en España.

Europa reforzó los controles fronterizos

La crisis provocó respuestas en otros países europeos. Italia restableció temporalmente controles para los viajes marítimos y aéreos procedentes de España, mientras que Francia anunció un refuerzo de la vigilancia en su frontera terrestre.

La Comisión Europea aseguró que no se estaban registrando desplazamientos desde Ceuta hacia otros países del continente y respaldó la cooperación entre España y Marruecos para gestionar los retornos. Mientras continúan las tareas de búsqueda en el mar, las fuerzas españolas y marroquíes mantienen reforzados los pasos fronterizos ante la posibilidad de nuevos intentos de ingreso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

México: 37 murieron tras un incendio en el centro de migrantes

América Latina: Unicef habló del récord de migrantes menores

Miles de migrantes cruzaron desde Marruecos y desbordaron los controles en Ceuta

Crisis migratoria en Ceuta: ya son 43 los muertos y siguen los cruces masivos desde Marruecos

Crisis migratoria en Ceuta con el ingreso de migrantes de Marruecos: las impactantes imágenes

Lo que se lee ahora
Crisis migratoria de Ceuta. video
Mundo.

Crisis migratoria en Ceuta: ya son 43 los muertos y siguen los cruces masivos desde Marruecos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas video
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Rubén Rivarola.
Jujuy.

Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Lluvias - Jujuy | Foto de archivo 
SMN

¿Más lluvias, tormentas y crecidas? Qué es el Super Niño y cómo podría afectar a Jujuy

Transporte urbano en San Salvador de Jujuy.
Capital.

Desde este sábado cambia la distribución del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel