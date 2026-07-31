Tragedia en Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos y el Ejército contiene nuevas llegadas

La crisis migratoria en Ceuta dejó al menos 57 personas fallecidas después de que decenas de miles intentaran ingresar de manera irregular al territorio español desde Marruecos. Las autoridades desplegaron al Ejército y reforzaron la presencia policial para frenar nuevas llegadas y recuperar el control de la frontera.

Los cuerpos fueron recuperados del lado español y las autoridades no descartan que existan más víctimas en territorio marroquí. Algunas personas murieron ahogadas mientras intentaban llegar a nado, mientras que otras fueron aplastadas durante los intentos de atravesar el espigón que sostiene la valla fronteriza.

El Ministerio del Interior de España estimó que alrededor de 50.000 migrantes ingresaron desde la mañana del jueves 30 de julio , tanto por tierra como por mar. Sin embargo, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra hasta las 60.000 personas, un número equivalente a cerca del 70% de la población habitual de la ciudad autónoma.

La magnitud de las llegadas desbordó inicialmente a las fuerzas de seguridad . Miles de personas avanzaron por el espigón fronterizo del Tarajal, mientras que otras recorrieron varios kilómetros a nado para alcanzar territorio español.

España movilizó vehículos militares, integrantes de las Fuerzas Armadas y agentes adicionales para asegurar diferentes sectores de la frontera. Del lado marroquí, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, camiones hidrantes y otros elementos disuasorios para impedir nuevos cruces.

Más de 48.000 migrantes regresaron a Marruecos

El Gobierno español informó que, hasta la tarde de este viernes 31 de julio, aproximadamente 48.300 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos. Numerosos migrantes decidieron volver ante la falta de alimentos, alojamiento y posibilidades de continuar el viaje hacia Europa continental.

El presidente Pedro Sánchez viajó a Ceuta y calificó el ingreso masivo como una vulneración de la soberanía territorial española. Además, anunció que se acelerarán los procedimientos de retorno con la cooperación de las autoridades marroquíes.

Tragedia en Ceuta: ya son 57 los migrantes muertos

Rumores en redes sociales habrían impulsado las llegadas

Las autoridades vincularon el movimiento masivo con informaciones difundidas en redes sociales sobre una reciente resolución del Tribunal Supremo español.

La decisión judicial estableció que las personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser rechazadas inmediatamente en la frontera. Sin embargo, esto no impide que sean sometidas posteriormente a los procedimientos legales de devolución.

Según el Gobierno español, la resolución habría sido interpretada erróneamente y utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de personas para convencer a miles de jóvenes de que podrían permanecer en España.

Europa reforzó los controles fronterizos

La crisis provocó respuestas en otros países europeos. Italia restableció temporalmente controles para los viajes marítimos y aéreos procedentes de España, mientras que Francia anunció un refuerzo de la vigilancia en su frontera terrestre.

La Comisión Europea aseguró que no se estaban registrando desplazamientos desde Ceuta hacia otros países del continente y respaldó la cooperación entre España y Marruecos para gestionar los retornos. Mientras continúan las tareas de búsqueda en el mar, las fuerzas españolas y marroquíes mantienen reforzados los pasos fronterizos ante la posibilidad de nuevos intentos de ingreso.