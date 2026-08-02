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2 de agosto de 2026 - 13:25
Mundo.

Indonesia: al menos cinco muertos y más de 40 desaparecidos tras el incendio de un ferry

Las autoridades confirmaron al menos cinco muertos, 41 desaparecidos y más de 200 personas rescatadas del ferry que se se incendió en Indonesia.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
La Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya informó que varios pasajeros saltaron al mar y fueron auxiliados por barcos cercanos.

La Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya informó que varios pasajeros saltaron al mar y fueron auxiliados por barcos cercanos.

Ferry: Los equipos de rescate en Indonesia salvaron a 225 personas y mantuvieron la búsqueda de los desaparecidos hasta la tarde del domingo.

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El hecho ocurrió este domingo en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta. Los equipos de emergencia confirmaron que hasta la tarde local habían logrado rescatar con vida a 225 personas, mientras continuaban las tareas para localizar a los desaparecidos.

Ferry: Los equipos de rescate en Indonesia salvaron a 225 personas y mantuvieron la búsqueda de los desaparecidos hasta la tarde del domingo.

Ferry: Los equipos de rescate en Indonesia salvaron a 225 personas y mantuvieron la búsqueda de los desaparecidos hasta la tarde del domingo.

Pasajeros se tiraron al mar para escapar del fuego

Según informaron los equipos de rescate, algunos pasajeros debieron lanzarse al mar para escapar de las llamas. Varias personas fueron auxiliadas por barcos que se encontraban cerca de la zona del siniestro.

En total, seis embarcaciones participaron del operativo de asistencia. Sin embargo, cuatro de ellas tuvieron dificultades para acercarse al ferry por el riesgo que representaban los materiales inflamables a bordo.

El capitán alertó del incendio

El capitán del ferry llegó a advertir a la compañía sobre el incendio mientras la embarcación navegaba, pero luego se perdió el contacto. Las autoridades indicaron que todavía no se publicó el listado oficial de pasajeros.

La ruta entre Surabaya y Makassar es utilizada principalmente por residentes de Java Oriental, una región donde el transporte marítimo es clave para conectar distintas islas del país.

Aún investigan las causas

Hasta el momento, las autoridades no determinaron qué provocó el incendio. El fuego se propagó rápidamente por buena parte del ferry y obligó a activar un operativo de evacuación y búsqueda.

Indonesia, compuesto por más de 17.000 islas, depende fuertemente del transporte marítimo. Los accidentes de este tipo son frecuentes en el país y suelen estar asociados a factores como infraestructura precaria, sobrecarga, controles laxos de seguridad y condiciones meteorológicas adversas.

Lo que tenés que saber

  • El incendio ocurrió en Indonesia.
  • La embarcación afectada fue el ferry Mutiara Sentosa 2.
  • Navegaba entre Surabaya y Makassar.
  • El fuego se desató cerca de la isla de Madura.
  • Hay al menos cinco muertos.
  • Otras 41 personas permanecen desaparecidas.
  • Fueron rescatadas 225 personas con vida.
  • Algunos pasajeros se arrojaron al mar.
  • Participaron seis embarcaciones en el operativo.
  • Las causas del incendio aún no fueron determinadas.

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