Malvinas: Reino Unido publicó una guía para respaldar a empresas ante sanciones argentinas

El Reino Unido publicó este martes 15 de septiembre una guía oficial dirigida a empresas vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas , en medio de la escalada de medidas adoptadas por el Gobierno argentino contra compañías que participan de proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago y sus aguas circundantes.

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El documento, denominado “Doing business with the Falkland Islands” , fue difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico y expresa el respaldo de Londres a las actividades económicas que considera legítimas en las islas. También ofrece asistencia a empresas que reciban intimaciones o enfrenten presiones vinculadas con las medidas adoptadas por Argentina.

El nuevo pronunciamiento se produce menos de dos semanas después de que el presidente Javier Milei anunciara nuevas acciones para reforzar la posición argentina frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion , ubicado en aguas próximas a Malvinas.

En su publicación, el Gobierno británico sostuvo que Argentina no ejerce jurisdicción sobre las islas y afirmó que la legislación argentina no puede aplicarse dentro del archipiélago ni sobre las empresas que desarrollen allí actividades económicas.

Londres también manifestó que no encuentra fundamentos para que tribunales de terceros países puedan ejecutar las medidas dispuestas por Buenos Aires contra esas compañías. Además, recordó que sanciones argentinas anteriores permanecieron vigentes durante años sin impedir, según su postura, el desarrollo de la economía isleña.

La guía recomienda que las compañías o personas que reciban cartas, intimaciones o amenazas de acciones judiciales por parte de autoridades argentinas busquen asesoramiento legal independiente.

El documento va un paso más allá y ofrece respaldo directo. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico indicó que, cuando una empresa, subsidiaria o proveedor sea presionado en un tercer país por su participación en negocios vinculados con las islas, el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a intervenir para expresar directamente su posición.

Conflicto por las Islas Malvinas.

Londres también reiteró su postura respecto de la soberanía y señaló que no discutirá esa cuestión mientras los habitantes de las islas no lo soliciten. El Reino Unido considera que la explotación de recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, forma parte del derecho de autodeterminación de los isleños. Argentina rechaza esa interpretación y mantiene su reclamo de soberanía.

La ONU reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido por la cuestión Malvinas y ha instado a ambos gobiernos a retomar negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

Las medidas de Argentina contra empresas vinculadas a Sea Lion

La respuesta británica aparece después de una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno argentino. El 3 de septiembre, Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la firma de un decreto para fortalecer las herramientas del Estado frente al avance del proyecto Sea Lion.

Un día después, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas relacionadas con actividades hidrocarburíferas en la zona. El 8 de septiembre se incorporaron otros 15 sujetos, llevando a 60 el total de alcanzados por los expedientes administrativos.

Las actuaciones se encuadran en la Ley 26.659, modificada por la Ley 26.915. El Decreto 868/2026 designó además al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento más rápido para analizar y eventualmente sancionar a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Las inhabilitaciones previstas pueden extenderse entre cinco y veinte años.

En paralelo, el Gobierno anunció una denuncia penal contra cinco compañías: Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco Atlantic Oil & Gas Ltd. La presentación también alcanza a autoridades y representantes que pudieran haber participado de las actividades investigadas.

El conflicto en las Islas Malvinas

El foco principal está puesto sobre Sea Lion, proyecto operado por Navitas Petroleum junto con Rockhopper Exploration. Según información difundida por las propias compañías, la primera fase mantiene como objetivo comenzar la producción de petróleo durante el primer trimestre de 2028.

El canciller Pablo Quirno defendió las medidas adoptadas por Argentina y sostuvo que forman parte de las herramientas disponibles para proteger los intereses nacionales en Malvinas.

El escenario suma además otro elemento político dentro del Reino Unido. Los dirigentes independentistas John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, respectivamente, firmaron el lunes 14 de septiembre en Cardiff un memorando en defensa del derecho de sus naciones a decidir su futuro político. Los dirigentes participaron del encuentro en su condición de líderes partidarios.

De esta manera, mientras Argentina endurece las acciones administrativas, judiciales y políticas contra la explotación de hidrocarburos sin autorización nacional, el Reino Unido responde con respaldo jurídico y diplomático a las compañías involucradas, profundizando un nuevo foco de tensión alrededor de Malvinas y del desarrollo petrolero en el Atlántico Sur.