Jennifer Barreto , representante de Puerto Rico , obtuvo el título de Miss Universo 2026 durante una gala que conmemoró los 75 años de la competencia de belleza más prestigiosa a nivel global. La edición contó con la presencia de 116 participantes de diferentes naciones y territorios y tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Con 27 años , Barreto marcó un hito en la historia del certamen al ser la primera mujer con hijos en quedarse con la corona. La modelo puertorriqueña es mamá de Penélope , una niña de siete años que nació en 2019 , y cuya llegada fue fruto de su relación matrimonial con Yan Carlos Barreto Calderón , quien se desempeña como sargento del Ejército estadounidense .

Pese a que varias representantes latinoamericanas lograron avanzar a las instancias decisivas , la argentina Daiana Stefani Pereyra , de 28 años , quedó afuera de la selección de las 30 semifinalistas .

La modelo, que también trabaja como tripulante de cabina , llegó al certamen internacional en reemplazo de Tamara Rogouski , quien desistió de participar por razones personales . Pereyra había obtenido el segundo lugar en la competencia argentina y, siguiendo los criterios establecidos en el orden de posiciones, fue elegida para ocupar la plaza nacional .

La representante de México y ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, volvió a desfilar sobre el escenario durante el cierre de la ceremonia. Antes de despedirse y ceder el puesto a la nueva reina, exhibió una banda que llevaba impresa la frase "Viva Cristo Rey".

Por otra parte, la organización confirmó, en el tramo final de la gala, que Costa Rica albergará Miss Universo 2027, convirtiéndose en el próximo país anfitrión del concurso.

El camino de las finalistas

La gala arrancó con la presentación individual de las 116 concursantes, que posteriormente dio paso al anuncio de las 30 mujeres seleccionadas para avanzar a las semifinales.

En la primera tanda de clasificaciones se nombró a las aspirantes de Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Ecuador, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Puerto Rico e Israel.

A continuación, se sumaron a la lista las representantes de Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República Democrática del Congo y Nicaragua. De esta manera, las 30 seleccionadas quedaron habilitadas para participar en la siguiente etapa, que consistió en la pasarela en traje de baño.

Tras la presentación en traje de baño, doce concursantes lograron asegurarse un lugar en la siguiente instancia, con una marcada presencia de representantes latinoamericanas. Las elegidas fueron las modelos de Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Colombia, Nicaragua, Venezuela, República Democrática del Congo y Francia.

Las seleccionadas volvieron a subir al escenario para competir en el desfile con vestidos de gala, etapa tras la cual se definió el grupo de las cinco finalistas.

La instancia decisiva reunió a Nueva Zelanda (Georgia Waddington, cuarta posición), Filipinas (Bea Millán-Windorski, tercera), Venezuela (Clara Vegas Goetz, segunda), República Dominicana (Melissa Núñez Alevante, primera finalista) y Puerto Rico (Jennifer Barreto). Luego de responder las preguntas de la última etapa, Barreto fue proclamada ganadora y se consagró como la nueva Miss Universo 2026.

¿Cuánto dinero recibe la ganadora?

Pese a que la Organización Miss Universo no hace públicas las cifras oficiales relacionadas con los premios y pagos que reciben las vencedoras, diversas publicaciones extranjeras y organismos ligados a este tipo de competencias dieron a conocer estimaciones sobre los ingresos y las ventajas que contempla el título.

De acuerdo con Bloomberg Línea, a partir de datos difundidos por Miss Planet International, la elegida obtendría 250.000 dólares por año a cambio de cumplir con las funciones de embajadora de la entidad a lo largo de su mandato.

El diario emiratí Gulf News señaló, en tanto, que Fátima Bosch, la mexicana que obtuvo la corona en noviembre de 2025, habría percibido 250.000 dólares como premio y otros 50.000 dólares mensuales destinados a solventar los costos de sus traslados y actividades oficiales.

A partir de esos montos, la suma de los beneficios económicos podría rondar los 850.000 dólares a lo largo de los 12 meses de mandato, de acuerdo con un cálculo publicado por el periódico ecuatoriano El Universo.

De todos modos, la cifra no implica que la totalidad del dinero quede en manos de la ganadora, ya que una porción puede utilizarse para cubrir los costos de viajes, eventos, presentaciones y demás compromisos que forman parte de su labor representativa a escala mundial.

Además del dinero, el título contempla una serie de ventajas y prestaciones. Según Gulf News, entre ellas figura la posibilidad de alojarse en una vivienda de Nueva York durante los 12 meses de su mandato. El paquete también contempla asistencia de especialistas en imagen y estilismo, junto con acuerdos y beneficios derivados de vínculos con firmas comerciales y patrocinadores.

Es importante señalar que los valores mencionados son aproximaciones construidas sobre la base de información difundida acerca de concursos de años anteriores. Hasta el momento, la Organización Miss Universo no emitió ningún comunicado oficial que ratifique las cifras ni detalle las condiciones de remuneración previstas para la flamante campeona de 2026.