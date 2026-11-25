Tras 20 años en funcionamiento dentro de un parque de energía eólica de Austria , una antigua instalación encontró un destino completamente diferente al que había tenido. La compañía sueca Vattenfall transformó la cabina de una turbina eólica en una vivienda ecológica .

Se trata de un lugar que dispone de espacios para cocinar, un cuarto de baño , sistema de calefacción y módulos solares para generar energía. Con esta iniciativa, la empresa pretende exhibir cómo es posible darles un segundo uso a distintas piezas de los aerogeneradores cuando finaliza su vida útil y dejan de generar electricidad .

Dada a conocer en octubre de 2024 a través del canal de YouTube Cool Ideas , la propuesta se integra a un conjunto de iniciativas orientadas a disminuir la cantidad de desechos que genera el sector de la energía eólica .

Mediante la reutilización de componentes y la transformación de instalaciones que ya existen, la empresa procura desarrollar nuevas soluciones para darles utilidad a elementos que, por sus dimensiones y los materiales con los que están fabricados, resultan particularmente complejos de reciclar .

Cómo es la casa sustentable construida con una turbina eólica

Para construir este nuevo espacio habitable se aprovechó la cabina de un aerogenerador V80, con una potencia de 2 megavatios, que había comenzado a funcionar en 2005 dentro del parque eólico de Gols, en Austria. En su diseño original, esta pieza estaba situada a aproximadamente 100 metros del suelo y tenía como función resguardar el generador y el resto de los mecanismos internos de la turbina.

A lo largo de sus años de actividad, la máquina llegó a generar cerca de 73 gigavatios hora de energía eléctrica, un volumen de producción equivalente a la demanda de electricidad de más de 29.000 viviendas durante un año.

Una vez que dejó de operar, la empresa neerlandesa Business in Wind entregó la estructura de la turbina para que fuera reacondicionada y convertida en un pequeño hogar. Gracias a sus medidas —cerca de 10 metros de longitud, 4 metros de anchura y 3 metros de altura—, fue posible adaptar el espacio interno para darle un nuevo uso sin alterar demasiado su fisonomía original.

La transformación fue proyectada por el estudio de arquitectura Superuse, que trabajó en conjunto con Blade-Made y la firma constructora Woodwave. En tanto, las tareas relacionadas con el sistema eléctrico quedaron en manos de Feenstra, compañía asociada a Vattenfall.

Qué comodidades tiene la vivienda y cómo funciona

Aunque originalmente fue concebida como una pieza de maquinaria industrial, la estructura fue remodelada por dentro para convertirse en un alojamiento compacto con las instalaciones esenciales para la vida cotidiana. El espacio dispone de un sector destinado a la cocina, un cuarto de baño y un ambiente de uso común, equipado con mobiliario reutilizado y elementos elegidos por su bajo impacto ambiental.

Con el objetivo de conseguir un funcionamiento más eficiente y disminuir la demanda de electricidad, la vivienda incorpora módulos fotovoltaicos, un equipo de climatización mediante bomba de calor y un dispositivo que utiliza la radiación solar para calentar el agua.

El proyecto se dio a conocer oficialmente durante la Dutch Design Week, un evento que tuvo lugar en octubre de 2024 en la ciudad de Eindhoven, en los Países Bajos.

Jos de Krieger, integrante de los estudios Superuse y Blade-Made, resaltó el potencial de este tipo de iniciativas y las oportunidades que pueden surgir a partir de ellas. “Si es posible convertir una estructura tan compleja en una vivienda, también se pueden desarrollar alternativas mucho más simples y reproducirlas a mayor escala”, sostuvo.

Si bien la propuesta todavía se encuentra en una etapa de experimentación, quienes participaron de su desarrollo creen que puede convertirse en un modelo para darles una segunda utilidad a otras instalaciones y componentes que quedaron en desuso en los parques de energía eólica.