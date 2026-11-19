En 1987 , el ingeniero químico Camilo Barceló Torres llegó a ser intendente de Soledad , una localidad del departamento colombiano del Atlántico . Mientras estuvo al frente de la gestión municipal, impulsó un programa de infraestructura urbana que contempló la pavimentación de calles en distintos barrios.

Sin embargo, hubo una arteria que quedó intencionalmente afuera de las mejoras: la que pasaba frente a la vivienda de su ex pareja . Tiempo después, el propio Barceló Torres admitió en entrevistas televisivas y declaraciones a distintos medios que había tomado esa determinación como una forma de venganza , luego de atravesar una traición amorosa y la ruptura de su matrimonio.

Según las declaraciones recogidas por el ciclo televisivo colombiano Los Informantes y difundidas posteriormente por publicaciones como Perú21 , los problemas personales de Barceló Torres se desencadenaron cuatro años después de su casamiento.

De acuerdo con su versión de los hechos, su mujer decidió separarse, comenzó un vínculo amoroso con otra persona y le pidió que formalizaran el divorcio porque así se lo había exigido su nueva pareja.

Cuando asumió la conducción del municipio de Soledad en 1987, Barceló Torres aprovechó el programa de mejoras en la red vial para darle forma concreta a su resentimiento personal. Pese a que los trabajos de pavimentación llegaron a numerosos barrios y zonas de la localidad, el tramo de calle donde vivía su exmujer fue excluido de las intervenciones y permaneció de tierra.

Al referirse a lo ocurrido, el exmandatario municipal reconoció: “Estaba dolido, fue una reacción mía, un castigo”. De esta manera, dejó en claro que la exclusión de esa calle del programa de obras estuvo motivada por cuestiones personales y afectivas, y no por evaluaciones técnicas ni limitaciones económicas.

La fijación del ex intendente de más de cuatro décadas con el color verde

Además de su paso por la intendencia, Camilo Barceló Torres es una figura conocida en Soledad por los sobrenombres de Hombre verde y Viejo verde. Estos apelativos se deben a que lleva más de 40 años eligiendo ese tono para toda su ropa y los elementos que forman parte de su vida diaria. En torno al origen de esta particular tradición existen dos explicaciones:

El relato del propio Barceló Torres: el exintendente cuenta que su inclinación por ese color surgió a los 23 años, poco después de contraer matrimonio. En aquella época compró su primer aparato para el hogar de color verde y, a partir de entonces, empezó a incorporar esa tonalidad en la decoración de los espacios que lo rodeaban.

La interpretación de sus allegados: Wilson San Martín, amigo del exalcalde, considera que su particular obsesión con el verde apareció o se acentuó como consecuencia directa de la traición amorosa de su mujer. “Desde que le pegaron el primer cacho, el hombre se puso verde”, señaló San Martín.

Su elección por esta tonalidad se extiende a todos los aspectos de su vida cotidiana: desde las prendas que utiliza habitualmente hasta las paredes de su casa y los muebles de cada ambiente. Incluso, se registró que, luego de la muerte de su madre, se eligió el verde para la ropa con la que fue sepultada, el féretro y la placa de su tumba.

Fundación de la Asociación de Cachones de Soledad

En lugar de ocultar los episodios de su vida amorosa, Barceló Torres decidió convertirlos en el punto de partida de una propuesta colectiva. Junto con otros vecinos de la localidad, creó la Asociación de Cachones de Soledad (Asocasol), entidad que actualmente preside de manera vitalicia.

A través de esta agrupación, el exalcalde afirma brindar acompañamiento a otros hombres de la comunidad que vivieron separaciones o sufrieron engaños por parte de sus parejas, con el propósito de ayudarlos a enfrentar esos momentos difíciles sin perder el sentido del humor ni la dignidad.