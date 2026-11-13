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13 de noviembre de 2026 - 18:03
Personas.

Murió Brian Tracy, el escritor que marcó el mundo del desarrollo personal y el liderazgo

El escritor canadiense murió a los 82 años. Publicó más de 70 libros y dejó una huella internacional en el desarrollo personal, el liderazgo y la productividad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Murió el escritor Brian Tracy, referente mundial del desarrollo personal, el liderazgo y la productividad.

Murió el escritor Brian Tracy, referente mundial del desarrollo personal, el liderazgo y la productividad.

El reconocido escritor, conferencista y destacado exponente internacional de la superación personal Brian Tracy murió este jueves 12 de noviembre de 2026, a los 82 años. Su fallecimiento pone fin a una extensa carrera que dejó una profunda huella en el ámbito del crecimiento personal y profesional.

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A lo largo de los años, se dedicó a transmitir métodos y conocimientos aplicables al liderazgo, el fortalecimiento de la disciplina, la organización del tiempo y la concreción de metas en distintas áreas de la vida.

Tracy nació el 5 de enero de 1944 en Charlottetown, Canadá, y logró desarrollar una trayectoria de alcance mundial que lo convirtió en un referente habitual para empresarios, directivos y estudiantes de distintas partes del planeta.

En paralelo a su trabajo como escritor, estuvo al frente de Brian Tracy International, una compañía dedicada al asesoramiento, la formación corporativa y el perfeccionamiento de competencias de gestión. También recorrió numerosos países para dictar miles de cursos, encuentros y exposiciones.

Durante su trayectoria, Tracy escribió más de 70 obras, muchas de las cuales fueron editadas en distintos idiomas. Su propuesta sostenía que alcanzar el éxito requiere mucho más que un impulso motivacional momentáneo: implica establecer objetivos claros, diseñar un plan de acción, incorporar nuevos conocimientos y mantener el esfuerzo de manera sostenida.

Las obras más destacadas del escritor Brian Tracy

Entre sus publicaciones más reconocidas y difundidas internacionalmente figuran:

  • ¡Tráguese ese sapo! (Eat That Frog!): Su publicación más conocida, en la que propone estrategias prácticas para dejar de postergar tareas, organizar las actividades según su importancia y aprovechar mejor cada jornada.

  • ¡Metas! (Goals!): Una guía orientada a establecer propósitos definidos en el plano personal y profesional, además de ofrecer herramientas para avanzar hasta alcanzarlos.

  • ¡Sin excusas! El poder de la autodisciplina: Una obra que aborda la importancia de incorporar rutinas duraderas, fortalecer la voluntad y mantener la constancia para enfrentar las dificultades.

  • Cambia tu pensamiento, cambia tu vida: Un libro que explora cómo la manera de interpretar la realidad influye en las elecciones que hacemos y en los resultados que conseguimos.

La muerte de Tracy representa una importante pérdida para el ámbito del liderazgo y la eficiencia personal, donde fue una de las figuras más influyentes de las últimas décadas. Sin embargo, sus numerosas publicaciones seguirán siendo una fuente de aprendizaje y referencia para millones de personas en todo el mundo.

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