Darío Grandinetti llega a Jujuy con "El escritor de todas las cosas" el 30 de octubre

El reconocido actor argentino Darío Grandinetti llegará a Jujuy el próximo viernes 30 de octubre para presentar “El escritor de todas las cosas”, una propuesta teatral escrita por Javier Daulte que invita al público a reflexionar sobre el paso del tiempo, los vínculos humanos y el poder de las palabras.

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La función se realizará a las 21 horas en el Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy, donde los espectadores podrán disfrutar de un monólogo que combina momentos de humor, sensibilidad y emoción.

“El escritor de todas las cosas” cuenta la historia de un hombre que encontró en la escritura una manera de relacionarse con el mundo. Desde un pasillo olvidado de un teatro, el protagonista comienza a reconstruir su propia historia mientras escucha, a lo lejos, una obra que él mismo escribió y que vuelve a representarse.

A través de sus recuerdos, el personaje recorre diferentes momentos de su vida y se enfrenta a preguntas relacionadas con sus decisiones, sus vínculos familiares, el amor y el sentido de su trabajo.

La propuesta también explora las distintas consecuencias que pueden tener las palabras. A lo largo del relato, la escritura aparece como una herramienta capaz de generar conflictos y distancias, pero también de ofrecer consuelo, compañía y nuevas oportunidades.

Una obra que combina humor y emoción

Con una mirada profundamente humana, la pieza aborda cuestiones universales como la memoria, el miedo a haber perdido el tiempo y la necesidad de crear, incluso cuando resulta difícil comprender para qué se hace.

La historia también pone el foco en aquellas palabras que forman parte de la vida cotidiana y que, aunque parecen insignificantes, pueden dejar marcas importantes en las personas.

A través de un relato dinámico, Grandinetti llevará al escenario una historia que busca conectar con las experiencias personales del público y reflexionar sobre la capacidad de la ficción para acompañar y transformar.

Cuándo será la función y dónde comprar las entradas

La presentación de “El escritor de todas las cosas” será el viernes 30 de octubre de 2026, a las 21 horas, en la Sala Mayor del Teatro Mitre, ubicado en General Alvear 1009, San Salvador de Jujuy.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Autoentrada o presencialmente en la boletería del teatro, de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas.

La obra tiene una duración aproximada de 90 minutos y es apta para mayores de 8 años. Desde la organización informaron que no se permitirá el ingreso a la sala una vez comenzada la función.

La llegada de Darío Grandinetti representa una nueva oportunidad para que el público jujeño disfrute de una propuesta teatral que combina actuación, literatura y una reflexión sobre la experiencia humana.