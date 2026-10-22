Sorteo de ingreso a primer año en Jujuy: hoy a las 16, transmisión en vivo por Canal 4 y TodoJujuy (imagen creada con IA)

Este jueves 22 de octubre será una jornada importante para miles de familias jujeñas que esperan conocer cómo continuará el proceso de ingreso a primer año de secundaria en 2027. Desde las 16 se realizará el sorteo para las 22 escuelas que registraron sobredemanda de vacantes , y la transmisión podrá seguirse en vivo por Canal 4 , TodoJujuy y YouTube.

Jujuy. Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

El procedimiento estará a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (Inprojuy) y permitirá avanzar con la asignación de los lugares disponibles en aquellos establecimientos donde la cantidad de estudiantes preinscriptos superó la capacidad de las aulas.

Para acompañar a las familias durante esta instancia, Canal 4 y TodoJujuy transmitirán el sorteo en directo , de manera que padres, madres y estudiantes puedan conocer el desarrollo del procedimiento sin necesidad de trasladarse.

Una de las principales dudas de las familias tiene que ver con el funcionamiento del sorteo. Es importante aclarar que no se extraerán los nombres de los estudiantes que ingresarán a cada colegio .

Lo que se sorteará es un momento para cada una de las 22 instituciones con sobredemanda. Ese momento estará compuesto por una fecha y un horario exacto, incluidos los minutos y segundos.

Posteriormente, el sistema utilizará ese dato y lo comparará con el horario en el que cada estudiante realizó su preinscripción. La cercanía entre ambos momentos determinará el orden para la asignación de las vacantes disponibles.

Este mecanismo corresponde únicamente a las escuelas que participan de la distribución mediante sorteo. No debe confundirse con el ingreso por examen, previsto para otros establecimientos educativos de Jujuy.

Dónde ver el sorteo en vivo y cuándo estarán los resultados

La transmisión comenzará hoy, jueves 22 de octubre, a las 16, y se podrá seguir a través de Canal 4, TodoJujuy y el canal oficial de YouTube del Gobierno de Jujuy. De esta manera, las familias tendrán distintas alternativas para acompañar una de las etapas más esperadas del calendario de ingreso a la secundaria.

Una vez realizado el sorteo, el Ministerio de Educación continuará con el procedimiento de asignación de vacantes. Según el cronograma previsto, los listados se publicarán este viernes 23 de octubre.