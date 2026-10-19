Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: más de 10 mil estudiantes se preinscribieron

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que 10.229 estudiantes se preinscribieron en la primera etapa del proceso de ingreso a primer año del secundario para el ciclo lectivo 2027 en escuelas de gestión estatal. La cifra corresponde a los alumnos que participaron del sistema de preinscripción para acceder a una vacante.

De acuerdo con los datos oficiales, en toda la provincia hay 13.356 estudiantes de séptimo año de Educación Primaria que están en condiciones de comenzar el nivel secundario el próximo año . Dentro de los registros de esta primera etapa, el organismo educativo confirmó que 275 estudiantes ya tienen su ingreso asegurado en escuelas normales .

Uno de los datos que surge del relevamiento es que 2.852 estudiantes no participaron de la primera instancia de preinscripción para ingresar a establecimientos de gestión estatal . Esta cantidad es similar a la registrada en años anteriores, debido a que habitualmente entre 2.500 y 3.000 estudiantes optan por continuar sus estudios secundarios en instituciones privadas .

El proceso de ingreso al nivel secundario para el ciclo lectivo 2027 contempla distintas instancias de preinscripción y asignación de vacantes en las escuelas de gestión estatal. Los datos difundidos permiten conocer la participación de los estudiantes durante la primera etapa y la cantidad de alumnos que todavía no ingresaron al sistema de preinscripción estatal.

Escuelas con y sin sobredemanda

Este martes 20 de octubre se publicará el listado de escuelas secundarias de Jujuy con y sin sobredemanda de vacantes para el ingreso a primer año. Esta instancia permitirá conocer qué estudiantes tendrán asignación directa de banco y cuáles deberán esperar el procedimiento de distribución de lugares a través de INPROJUY.

Los colegios sin sobredemanda son aquellos en los que la cantidad de estudiantes preinscriptos es menor o igual al número de vacantes disponibles. En estos casos, la asignación del banco será directa, por lo que los aspirantes ya tendrán su lugar asignado en la institución elegida. Para confirmar la inscripción, las familias deberán presentar la documentación correspondiente en la escuela durante los días 10, 11 y 12 de noviembre.

En los establecimientos donde la cantidad de aspirantes supere los bancos disponibles, la asignación se realizará mediante INPROJUY. Este procedimiento está previsto para el jueves 22 de octubre, después de que se publique el listado de instituciones con sobredemanda. Las escuelas secundarias que contemplen una instancia evaluativa realizarán el examen el jueves 29 de octubre.

Cronograma de la inscripción a primer año 2027