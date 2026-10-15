Este miércoles 14 de octubre comenzó la primera etapa de preinscripción para el ingreso a primer año de secundaria en Jujuy durante el ciclo lectivo 2027 . Uno de los requisitos fundamentales para completar el trámite es contar con el código alfanumérico que figura en la constancia de alumno regular de séptimo grado.

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Este código permite identificar al estudiante dentro del sistema de ingreso y es necesario para avanzar con la preinscripción online, que estará habilitada hasta el domingo 18 de octubre. Por eso, las familias que todavía no tengan la constancia deberán solicitarla antes de completar el formulario.

El código alfanumérico se encuentra en la constancia de alumno regular que entrega la escuela primaria a la que asiste el estudiante. El código alfanumérico se encuentra en la constancia de alumno regular que entrega la escuela primaria a la que asiste el estudiante.

Para obtenerlo, el padre, madre o tutor debe solicitar esa documentación en la institución donde el alumno cursa séptimo grado.

Es importante tener en cuenta que no se trata de un código que las familias deban crear por su cuenta. El identificador forma parte de la constancia emitida por el establecimiento educativo.

Si la familia ya recibió el documento, deberá buscar el código alfanumérico que aparece allí y utilizarlo durante la preinscripción.

Ingreso a primer año 2027: dónde pedir el código alfanumérico

Cómo utilizar el código alfanumérico para anotarse a primer año

Una vez obtenida la constancia de alumno regular, las familias pueden comenzar el trámite de preinscripción.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a la página oficial https://ingreso2027.jujuy.edu.ar/.

Buscar la opción correspondiente a la preinscripción para primer año 2027.

Introducir el código alfanumérico que figura en la constancia de alumno regular.

Completar los datos del estudiante y del adulto responsable que solicite el sistema.

Seleccionar el establecimiento secundario elegido.

Revisar cuidadosamente la información antes de confirmar la solicitud.

Durante esta primera etapa, cada aspirante puede seleccionar una sola institución educativa.

Es fundamental controlar que todos los datos sean correctos antes de finalizar, ya que una vez confirmada la preinscripción no podrán modificarse desde el formulario.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: cuál es el link para la preinscripción (imagen realizada por TodoJujuy con IA)

Qué hacer si todavía no tenés la constancia alfanumérica

Si el estudiante cursa séptimo grado y todavía no recibió la constancia con el código, la familia deberá comunicarse con la escuela primaria para solicitarla. El documento es necesario para iniciar la preinscripción, por lo que se recomienda gestionarlo cuanto antes, teniendo en cuenta que el primer período finaliza el 18 de octubre.

En caso de que el código presente algún inconveniente al momento de ingresarlo, lo recomendable es consultar con la institución que emitió la constancia y recurrir a los canales oficiales del Ministerio de Educación.

Hasta cuándo se puede utilizar el código para la preinscripción

La primera etapa de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 se desarrolla desde el miércoles 14 hasta el domingo 18 de octubre. Durante ese período, las familias deberán completar el formulario online y elegir el colegio secundario al que desean que ingrese el estudiante.

Luego, el Ministerio de Educación continuará con el cronograma de asignación de vacantes, que contempla la publicación de establecimientos con sobredemanda, las instancias evaluativas previstas para determinados colegios y la confirmación definitiva de las inscripciones.

Es importante aclarar que completar la preinscripción no garantiza automáticamente una vacante en el establecimiento elegido.

Dónde realizar la preinscripción a primer año 2027 en Jujuy

El formulario oficial está disponible en: https://ingreso2027.jujuy.edu.ar/

Para acceder al trámite, las familias deben contar con la constancia de alumno regular de séptimo grado y su correspondiente código alfanumérico.

El Ministerio de Educación recomienda realizar la gestión dentro de los plazos establecidos y conservar la documentación utilizada durante el proceso de ingreso a secundaria.