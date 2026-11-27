Desde este viernes 27 de noviembre, los estudiantes que obtuvieron una vacante para el ingreso a primer año del secundario 2027 en Jujuy podrán realizar la inscripción definitiva en el establecimiento educativo asignado. El trámite es presencial y obligatorio, y las familias tendrán tres días para completarlo.
Luego de la publicación de los resultados de la segunda instancia, realizada el jueves 26 de noviembre, comienza una nueva etapa del cronograma establecido por el Ministerio de Educación de Jujuy. Quienes no confirmen su banco dentro de los plazos previstos perderán la vacante asignada.
Cuándo y cómo confirmar la inscripción a primer año 2027
Las familias deberán acercarse personalmente al establecimiento educativo donde el estudiante obtuvo la vacante para completar la inscripción definitiva.
Las fechas habilitadas son:
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Viernes 27 de noviembre.
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Lunes 30 de noviembre.
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Martes 1 de diciembre.
Ingreso a primer año 2027 en Jujuy
Para realizar el trámite, deberán presentar la siguiente documentación:
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Constancia alfanumérica de alumno regular de séptimo grado.
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Partida o certificado de nacimiento, original y copia.
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Ficha de salud, original y copia (no excluyente).
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Fotocopia del DNI del estudiante.
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Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.
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Documentación de discapacidad, abanderado o hermanos en la institución, cuando corresponda.
Es importante recordar que aparecer en el listado de estudiantes asignados no significa que la inscripción esté confirmada. La presentación de la documentación dentro de las fechas establecidas es obligatoria para conservar el banco.
Qué pasa si no conseguí una vacante
Los estudiantes que no obtuvieron un banco durante la segunda instancia tendrán una nueva oportunidad en diciembre.
El cronograma continuará de la siguiente manera:
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Del 3 al 6 de diciembre: tercera instancia de preinscripción, con la posibilidad de elegir hasta dos establecimientos educativos.
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9 de diciembre: publicación de las escuelas con sobredemanda.
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10 de diciembre: nuevo sorteo de momentos.
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12 de diciembre: publicación de vacantes asignadas.
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14, 15 y 16 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva.
Para quienes continúen sin vacante después de las tres instancias, se habilitará un período de reubicación entre el 22 de febrero y el 31 de marzo de 2027.
Dónde consultar los resultados del ingreso a primer año
Las familias pueden verificar los resultados de asignación de vacantes a través de la plataforma oficial:
https://ingreso2027.jujuy.edu.ar/
También está disponible el apartado del Ministerio de Educación de Jujuy:
https://educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027/
Es fundamental consultar el listado de vacantes asignadas y no confundirlo con las nóminas de preinscriptos ni con los momentos establecidos durante el sorteo.
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