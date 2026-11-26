El Ministerio Público de la Acusación (MPA) suscribió el 11 de octubre de 2016 el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica Intejurisdiccional de " Datos Judiciales Abiertos" con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Este convenio tiene por objeto "promover las acciones conducentes a mejorar la calidad y la transparencia de la información estadística elaborada y publicada en las respectivas jurisdicciones, tanto en lo penal como en lo no penal".
En este sentido, y en cumplimiento con el convenio marco, el MPA publica los diferentes datos de los Órganos Fiscales de Persecución Penal, en este caso, corresponden al periodo 2021/2026.
Datos actualizados
De acuerdo a los datos del informe, actualizado al 26 de noviembre de 2026, Jujuy tiene 838 personas presas por delitos violencia de género, violencia sexual e intrafamiliar. Los números surgen de las diferentes Unidades Fiscales y Fiscalías Especializadas de la provincia.
Así también, el informe marca que hay 23 casos con requerimiento a citación a juicio y 16 Juicios Abreviados.
Unidades y Fiscalías especializadas
La provincia de Jujuy tiene tres Unidades Fiscales Especializadas en violencia de género, violencia sexual e intrafamiliar y once Fiscalías Especializadas. Solo la Fiscalía N°8 de La Quiaca no registra estadísticas a noviembre de 2026.
Sobre el accionar de la Justicia durante el presente año, las estadísticas marcan:
- UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR DE SAN SALVADOR DE JUJUY Nº 1.
Personas presas al 26/11/26 – 237
- UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR DE SAN SALVADOR DE JUJUY Nº 2.
Personas presas al 26/11/26 - 155
- UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR DE SAN PEDRO DE JUJUY.
Personas presas al 26/11/26 – 138
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR Nº 9 - EL CARMEN.
Personas presas al 26/11/26 – 4
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR Nº 7 - HUMAHUACA.
Personas presas al 26/11/26 – 21
Requerimiento a citación a juicio: 1
Juicio abreviado: 4
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR Nº 6 - PERICO.
Personas presas al 26/11/26 – 36
Requerimiento a citación a juicio: 10
Juicio abreviado: 4
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR Nº 5 - PALPALÁ.
Personas presas al 26/11/26 – 2
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR Nº 4 - S.S. DE JUJUY.
Personas presas al 26/11/26 – 98
Juicio abreviado: 2
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR Nº 3 - S.S. DE JUJUY.
Personas presas al 26/11/26 – 47
Requerimiento a citación a juicio: 3
Juicio abreviado: 1
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR Nº 2 - S.S. DE JUJUY.
Personas presas al 26/11/26 – 15
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR Nº 1 - S.S. DE JUJUY.
Personas presas al 26/11/26 – 59
Requerimiento a citación a juicio: 4
Juicio abreviado: 2
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR DE SAN PEDRO Nº 2 - LGSM.
Personas presas al 26/11/26 – 8
Requerimiento a citación a juicio: 2
Juicio abreviado: 3
- FISCALÍA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA SEXUAL E INTRAFAMILIAR DE SAN PEDRO Nº 1 - SAN PEDRO.
Personas presas al 26/11/26 – 18
Requerimiento a citación a juicio: 3
Desbarataron una Red de abuso sexual infantil en Jujuy
En octubre de este año, desde el MPA participaron en la investigación para desbaratar una Red internacional de abuso sexual infantil dedicada a la distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.
En la provincia se realizó un allanamiento en una vivienda vinculada a un menor de edad, donde se secuestraron celulares, computadoras y tablets que quedaron bajo análisis de especialistas.
La investigación se desarrolló entre marzo y septiembre de 2026 e involucró a organismos judiciales y fuerzas de seguridad de 17 países de América Latina y Europa.
En Jujuy intervino el fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1, quien brindó detalles sobre el procedimiento y las modalidades de captación utilizadas por estas redes.
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