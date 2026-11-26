El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy realizó tres allanamientos simultáneos en la provincia como parte de la operación internacional Aliados por la Infancia VII, una investigación destinada a combatir delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

Los procedimientos se desarrollaron en el marco de un operativo coordinado entre organismos judiciales y fuerzas de seguridad de 16 países , con el objetivo de identificar a personas investigadas por la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con el balance difundido por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, la operación dejó 48 personas detenidas y permitió rescatar a 11 víctimas a nivel internacional.

En territorio jujeño se concretaron tres procedimientos simultáneos , que formaron parte de los 55 allanamientos desarrollados en distintas provincias argentinas. La investigación busca detectar posibles responsables de delitos vinculados con material de abuso sexual infantil que circula a través de internet y distintas plataformas digitales.

Las medidas judiciales forman parte de una investigación más amplia, basada en el intercambio de información entre organismos especializados de distintos países. La investigación continúa y los resultados de los procedimientos deberán ser analizados por las autoridades judiciales correspondientes.

Operación Aliados por la Infancia VII: 48 detenidos en 16 países

La séptima etapa de la operación fue coordinada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de su Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

El operativo internacional permitió obtener los siguientes resultados:

48 personas detenidas en los países participantes.

11 víctimas rescatadas en procedimientos realizados fuera de Argentina.

35 detenidos en territorio argentino.

55 allanamientos en distintas jurisdicciones del país.

Más de 1.800 dispositivos de almacenamiento secuestrados en Argentina.

La investigación incluye el análisis de información digital y reportes especializados que permiten detectar posibles intercambios de material de abuso sexual infantil. Los procedimientos también se desarrollaron en Ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Fe, Misiones, Córdoba, Salta, Mendoza y otras provincias.

La operación Aliados por la Infancia se lleva adelante mediante la cooperación entre fiscalías, organismos judiciales y especialistas en delitos informáticos de diferentes países. Su objetivo es avanzar en la identificación de posibles responsables, obtener pruebas digitales y proteger a niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de explotación sexual.