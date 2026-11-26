Noche de los Museos en Jujuy: la Basílica San Francisco ofrecerá visitas guiadas y un concierto gratuito

Este viernes 27 de noviembre se realizará una nueva edición de la Noche de los Museos en Jujuy , una iniciativa que invita a conocer el patrimonio histórico, artístico y cultural de la provincia. En esta oportunidad, el Complejo Cultural San Francisco ofrecerá visitas guiadas y un espectáculo musical con entrada libre y gratuita.

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En diálogo con Canal 4, Fray Dante Ríos, de la Basílica San Francisco , brindó detalles sobre las actividades previstas para la jornada, que se desarrollará bajo el lema

“Historias que nos unen, noches que nos conectan” “Historias que nos unen, noches que nos conectan”

La propuesta forma parte de la iniciativa impulsada por la Red de Museos de Jujuy, institución que nuclea diferentes espacios culturales públicos y privados de la provincia.

Noche de los Museos: horarios y actividades en San Francisco

El Complejo Cultural San Francisco permanecerá abierto de 18 a 23 horas y contará con dos visitas guiadas que permitirán conocer espacios que habitualmente no están abiertos al público.

Los horarios de las actividades serán:

18:00: apertura del museo.

18:30: primera visita guiada.

21:00: presentación musical de la orquesta de la Escuela Superior de Música.

22:00: segunda visita guiada.

23:00: cierre de la jornada.

Los recorridos comenzarán en la Basílica San Francisco, donde los visitantes podrán conocer el órgano, la parte posterior del altar, la sacristía y diferentes obras de arte religioso.

Posteriormente, ingresarán al convento para recorrer su jardín, las instalaciones y el antiguo comedor. La actividad finalizará en el museo, donde se conservan piezas de gran valor histórico y cultural.

“Siempre uno pasa por la calle, pero no se imagina lo que hay dentro” “Siempre uno pasa por la calle, pero no se imagina lo que hay dentro”

Expresó fray Dante Ríos, quien destacó la posibilidad de que los jujeños conozcan espacios que forman parte de su propia historia.

Un concierto gratuito en pleno centro de San Salvador de Jujuy

La propuesta cultural contará con la participación de la orquesta de la Escuela Superior de Música, a través del profesor Maximiliano Amante.

La presentación está prevista para alrededor de las 21 horas en el atrio de la Basílica San Francisco. En caso de lluvia, el espectáculo se trasladará al interior del templo.

El concierto también será una manera de agradecer a la comunidad jujeña por la colaboración brindada a los músicos, quienes recientemente realizaron un viaje a Córdoba para compartir su propuesta artística.

Las reliquias históricas que conserva el Museo San Francisco

Durante la entrevista, fray Dante Ríos destacó el importante patrimonio que conserva el complejo, con libros de los siglos XVII y XVIII, pinturas religiosas, muebles antiguos, vestimentas litúrgicas y ornamentos sagrados.

Entre las piezas más destacadas se encuentran:

Libros que datan de los siglos XVII y XVIII.

Una edición de la Divina Comedia en italiano.

Un Viacrucis de 1776, realizado por el pintor Diego de Aliaga.

Pinturas anónimas pertenecientes a la escuela cusqueña.

Muebles antiguos, casullas y ornamentos religiosos.

El religioso destacó especialmente el Viacrucis, una obra que durante años permaneció guardada en un depósito hasta que fue recuperada y puesta en valor para su exhibición.

La Basílica San Francisco cumplirá 100 años en 2027

Fray Dante Ríos también adelantó que durante 2027 se realizarán actividades especiales por el centenario de la actual Basílica San Francisco.

En ese marco, anticipó que buscarán recuperar y difundir la historia del padre De Petris, sacerdote franciscano de Roma que impulsó el diseño del templo tal como se lo conoce actualmente y cuyos restos descansan en la iglesia.

Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar de la Noche de los Museos, descubrir el patrimonio que conserva el complejo y disfrutar de una jornada que combinará historia, arte, arquitectura y música.

La entrada será libre y gratuita.