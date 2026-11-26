Defensores de Mamá: el programa que acompaña a mujeres embarazadas en Jujuy

Desde 2019, la organización no gubernamental Frente Joven desarrolla diferentes iniciativas solidarias en Jujuy. Una de ellas es “Defensores de Mamá”, un programa destinado a acompañar a mujeres embarazadas mediante encuentros de formación, contención emocional y asistencia con elementos esenciales para la maternidad.

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En diálogo con Canal 4, Lautaro Arraya, voluntario del programa, explicó cómo nació la organización, cuáles son sus objetivos y de qué manera la comunidad puede colaborar.

“Frente Joven nace de tres convicciones: la defensa de la vida, la promoción de los derechos humanos fundamentales y el reconocimiento de la dignidad humana” “Frente Joven nace de tres convicciones: la defensa de la vida, la promoción de los derechos humanos fundamentales y el reconocimiento de la dignidad humana”

La organización tiene presencia a nivel nacional y en Jujuy impulsa tres proyectos: Defensores de Mamá, Jóvenes Dirigentes y Proyecto Crecer.

Cómo funciona el programa Defensores de Mamá en Jujuy

La iniciativa busca acompañar a las mujeres durante el embarazo, brindándoles herramientas y conocimientos para afrontar los cambios físicos y emocionales que atraviesan durante esta etapa.

Los encuentros se realizan los sábados y, durante este año, el Hospital Gallardo brindó sus instalaciones para el desarrollo de las actividades.

Cada jornada cuenta con talleres a cargo de diferentes profesionales, entre ellos pediatras, obstetras, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, quienes abordan distintas temáticas relacionadas con el embarazo y la maternidad.

El objetivo es despejar dudas, reducir la incertidumbre y generar un espacio de acompañamiento para aquellas mujeres que, en muchos casos, atraviesan el embarazo en soledad o en contextos de dificultades económicas y sociales.

Actualmente, el programa acompaña a seis mujeres embarazadas, aunque en años anteriores llegó a asistir a 13 o más beneficiarias.

Solicitan donaciones para acompañar a las futuras mamás

Además de los talleres y el acompañamiento profesional, desde la organización trabajan para brindar asistencia material a las mujeres que forman parte del programa.

Para continuar con esta labor, los voluntarios solicitan la colaboración de la comunidad mediante la donación de diferentes elementos:

Pañales.

Apósitos.

Protectores mamarios.

Chupetes.

Juguetes.

Peluches.

Algodón.

Artículos de higiene y cuidado para madres y bebés.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 3884300119 o contactar a la organización a través de sus redes sociales.

Cómo sumarse como voluntario en Jujuy

Arraya también destacó que la organización se encuentra abierta a recibir nuevos voluntarios interesados en participar de sus iniciativas solidarias.

“Las puertas de Frente Joven Jujuy están siempre abiertas para todo aquel que quiera involucrarse en la realidad que nos interpela” “Las puertas de Frente Joven Jujuy están siempre abiertas para todo aquel que quiera involucrarse en la realidad que nos interpela”

Desde la organización buscan fortalecer el acompañamiento a las mujeres embarazadas mediante el compromiso de profesionales, voluntarios y vecinos que quieran contribuir con su tiempo, conocimientos o donaciones.

La iniciativa apunta a generar una red de contención que permita a las futuras madres transitar el embarazo con mayor información, acompañamiento y herramientas para afrontar la maternidad.