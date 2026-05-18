Comienza la Semana de los Museos en Jujuy: cronograma de actividades

Del 19 al 22 de mayo se desarrollará una nueva edición de la Semana de los Museos en Jujuy , una propuesta cultural que ofrecerá visitas guiadas gratuitas en distintos espacios históricos y arqueológicos de la provincia.

Preparativos. Preparativos para la Noche de los Museos

Orgullo jujeño. El Museo del Cabildo cumplió un año siendo "historia viva"

La iniciativa busca acercar el patrimonio jujeño a vecinos, estudiantes y turistas mediante recorridos accesibles y actividades abiertas a toda la comunidad.

La Semana de los Museos contará con actividades simultáneas tanto en San Salvador de Jujuy como en localidades de la Quebrada y la Puna.

Bajo un lema orientado al diálogo entre culturas, generaciones y territorios, la propuesta apunta a mostrar la historia y la identidad provincial a través de colecciones arqueológicas, espacios históricos y experiencias vinculadas a la memoria colectiva.

Entre las actividades se destacan recorridos sobre la gesta del Éxodo Jujeño, muestras históricas y visitas vinculadas al patrimonio cultural de la región.

Museos y horarios en San Salvador de Jujuy

En la capital provincial participarán distintos espacios culturales con horarios especiales durante toda la semana.

El Salón de la Bandera, ubicado en Casa de Gobierno sobre calle San Martín 450, abrirá de lunes a domingos y feriados de 08:00 a 20:00 horas.

Por su parte, el Museo Histórico Provincial Juan Galo Lavalle, en calle Lavalle 256, funcionará de martes a viernes de 08:30 a 13:30 y de 14:00 a 20:00 horas, mientras que los fines de semana y feriados trabajará con cronogramas especiales.

Actividades en la Quebrada y la Puna

En Tilcara, el Museo Provincial Soto Avendaño abrirá de martes a domingos y feriados de 08:00 a 18:00 horas.

En tanto, el Museo Provincial Posta de Hornillos, ubicado en Maimará sobre Ruta Nacional 9 kilómetro 73, atenderá de martes a domingos y feriados entre las 09:00 y las 18:00 horas.

También formará parte de la propuesta el Centro de Interpretación Arqueológico de Barrancas, en Abdón Castro Tolay, que abrirá de martes a domingos de 09:00 a 19:00 horas.

Cómo reservar lugar para las visitas

Desde la organización recomendaron reservar los cupos con anticipación, especialmente en las salas de la capital donde suele haber alta demanda por parte de escuelas y contingentes.

Las reservas deberán gestionarse a través de los correos electrónicos oficiales de cada museo.

Además, se confirmó que el cronograma de actividades no será suspendido durante los feriados de esa semana, garantizando el normal desarrollo de todas las visitas guiadas gratuitas.