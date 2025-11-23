Preparativos para la "Noche de los Museos"

La Noche de los Museos en Jujuy se realizará el viernes 28 de noviembre de 19 a 24 horas, ofreciendo una amplia variedad de actividades culturales gratuitas para toda la comunidad. El Complejo Cultural San Francisco, uno de los espacios destacados, comparte su programación oficial que incluye visitas guiadas, propuestas artísticas, música y muestras especiales.

Previo a la jornada, el martes 25 de noviembre a las 10 horas en los jardines de la Iglesia San Francisco, se realizará la conferencia de prensa y el acto de lanzamiento oficial. La apertura a nivel provincial será ese mismo viernes 28 a las 18 horas en el Centro Cultural Manuel Belgrano, conocido como la Vieja Estación de Trenes.

Iglesia San Francisco Visita y tradición En el Complejo Cultural San Francisco, la noche comenzará a las 19 horas con la apertura del espacio, visitas guiadas integrales y el tradicional Cafecito Franciscano. La programación incluye acceso al campanario, una exposición por los 90 años del Monumento a San Francisco y una muestra especial del Taller de Reciclado que además entregará menciones a sus talleristas.

La música estará presente con un espacio a cargo del chelista Carlos Palacios, seguido por el Ballet Gotita de Sol Jujeño dirigido por Cristian Quispe. Con posterioridad, la Maestra Espiritual Kusi Killa ofrecerá una presentación sobre Medicina Ancestral, sumando una experiencia única a la noche cultural.

También se prevén visitas guiadas cantadas en el Museo y una explicación especial sobre la fabricación de pájaros reciclados, a cargo del artista tunecino Zied Labidi. Las actividades concluirán alrededor de las 23 horas, cerrando una noche que invita a recorrer la riqueza cultural y artística de Jujuy con propuestas para toda la familia. Este evento, parte de una celebración nacional con gran arraigo, busca fomentar el acceso a la cultura y continuar fortaleciendo la identidad local a través de los museos y espacios culturales de la provincia.

