domingo 23 de noviembre de 2025

23 de noviembre de 2025 - 17:03
Preparativos. 

Preparativos para la Noche de los Museos

El viernes 28 de noviembre llega la Noche de los Museos en Jujuy con actividades gratuitas en Complejo Cultural San Francisco y otros espacios.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Preparativos para la Noche de los Museos

Preparativos para la "Noche de los Museos"

Con actividades para toda la familia, se lleva adelante la Semana de los Museos en disertes puntos culturales de toda la provincia.
Actividades.

La Iglesia San Francisco se suma a la Semana de los Museos
Jujuy honra al Señor y la Virgen del Milagro en la Basílica San Francisco
Acto.

El martes 29 habrá una especial celebración en la Basílica San Francisco

Previo a la jornada, el martes 25 de noviembre a las 10 horas en los jardines de la Iglesia San Francisco, se realizará la conferencia de prensa y el acto de lanzamiento oficial. La apertura a nivel provincial será ese mismo viernes 28 a las 18 horas en el Centro Cultural Manuel Belgrano, conocido como la Vieja Estación de Trenes.

Iglesia San Francisco

Visita y tradición

En el Complejo Cultural San Francisco, la noche comenzará a las 19 horas con la apertura del espacio, visitas guiadas integrales y el tradicional Cafecito Franciscano. La programación incluye acceso al campanario, una exposición por los 90 años del Monumento a San Francisco y una muestra especial del Taller de Reciclado que además entregará menciones a sus talleristas.

La música estará presente con un espacio a cargo del chelista Carlos Palacios, seguido por el Ballet Gotita de Sol Jujeño dirigido por Cristian Quispe. Con posterioridad, la Maestra Espiritual Kusi Killa ofrecerá una presentación sobre Medicina Ancestral, sumando una experiencia única a la noche cultural.

También se prevén visitas guiadas cantadas en el Museo y una explicación especial sobre la fabricación de pájaros reciclados, a cargo del artista tunecino Zied Labidi. Las actividades concluirán alrededor de las 23 horas, cerrando una noche que invita a recorrer la riqueza cultural y artística de Jujuy con propuestas para toda la familia.

Este evento, parte de una celebración nacional con gran arraigo, busca fomentar el acceso a la cultura y continuar fortaleciendo la identidad local a través de los museos y espacios culturales de la provincia.

