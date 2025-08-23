sábado 23 de agosto de 2025

23 de agosto de 2025 - 17:05
Orgullo jujeño.

El Museo del Cabildo cumplió un año siendo "historia viva"

El Museo del Cabildo cumplió este 23 de agosto su primer año y la jornada estuvo plagada de actividades.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Museo del Cabildo cumple un año siendo historia viva

El Museo del Cabildo cumple un año siendo "historia viva"

Ese día, pero de 2024 se habilitó la nueva estructura tras una obra que demandó una millonaria inversión y una ingeniería especial para resguardar el edificio histórico. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita
El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

Una jornada repleta de actividades

En este marco, este sábado desde las 9 hasta las 18:30 las puertas del museo permanecieron abiertas, con entrada totalmente libre y gratuita.

En diálogo con Todojujuy.com, la Directora del Museo del Cabildo, Gabriela Módena, expresó sentirse muy orgullosa de ser parte del equipo del cabildo. “Hemos llegado a cumplir un año lleno de cosas maravillosas es por eso que hoy festejamos el primer aniversario con actividades en el predio, más tarde habrá un festival, bailes, comidas ricas para comer y muchas cosas más”.

“Como dice nuestro hashtag, somos “historia viva”, yo les digo a los visitantes que es un museo histórico, una línea del tiempo que cuenta la historia de Jujuy desde el inicio de su población, hasta la historia de nuestros días”, expresó Módena.

Remarcó que, dentro de los espacios principales del museo, hay una sala dedicada completamente al Éxodo Jujeño y otra a Manuel Belgrano. “Al museo hay que verlo y sentirlo”, dijo su directora.

Días, horarios y precios para visitar el Museo del Cabildo

Más allá de este día especial, las puertas del museo abren de lunes a lunes desde las 9 hasta las 19hs que es el último turno para las visitas.

En cuanto al precio de las entradas, son los siguientes:

  • Jubilados y estudiantes jujeños: $2mil pesos
  • Residentes jujeños: $2500 pesos
  • Turistas de otras provincias: $7mil pesos
El Museo del Cabildo cumple un año siendo "historia viva"
El Museo del Cabildo cumple un año siendo

El Museo del Cabildo cumple un año siendo "historia viva"

