sábado 23 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de agosto de 2025 - 14:10
Cultura e historia.

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Cabildo de Jujuy celebra su primer aniversario y por eso este sábado la entrada será libre y gratuita.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Cabildo de Jujuy cumple este sábado su primer aniversario y lo celebrará con la gran posibilidad para que los visitantes puedan recorrer el espacio de referencia de la cultural y la historia de Jujuy, de manera libre y gratuita.

Lee además
Eltraslado del Archivo Provincial al Cabildo (foto ilustrativa) 
Mudanza

El traslado del Archivo Provincial al Cabildo demandará entre 2 y 3 años
El traslado del Archivo Provincial al Cabildo (foto ilustrativa) 
Operativo.

Cómo será el traslado y conservación del Archivo Histórico al Cabildo

Los números del Cabildo de Jujuy

El Museo del Cabildo abrió sus puertas a estudiantes, turistas y familias jujeñas. En estos doce meses recibió más de 145.000 visitantes y alojó 152 actividades en sus salones, al tiempo que fortaleció el Archivo Histórico de Jujuy y su biblioteca.

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita
El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El balance del primer año detalla que llegaron 20.000 estudiantes, 25.000 turistas, tanto argentinos como internacionales, 80.000 jujeños y 20.000 visitas en fechas especiales con acceso gratuito. Allí además se realizaron eventos culturales masivos y gratuitos que convocaron a miles de personas, entre ellos las celebraciones del 25 de Mayo, 9 de Julio, Noche de Jujuy, Año Nuevo Chino y Noche Coreana.

En sus salones se realizaron 152 eventos: 66 institucionales, 43 culturales, 23 académicos y 10 históricos. El programa Cultura Viva sumó 13 exposiciones de artistas, artesanos y fotógrafos, y más de 30 presentaciones de libros jujeños.

El Archivo Histórico de Jujuy se afianzó como un espacio clave para la preservación de la memoria provincial. Durante el año se trasladaron documentos a nuevas bóvedas seguras y se avanzó en limpieza, conservación y digitalización.

Documentos trasladados y preservados

  • 176 cajas de documentos gubernamentales
  • 30 cajas de planos
  • 50 cajas de diarios
  • 397 folios del Marqués de Tojo
  • 32 cartas de Escolástico Zegada
  • 1.016 folios de Ricardo Rojas
  • 23.177 documentos digitalizados
  • 50 fotografías
  • 30 transcripciones paleográficas

Inauguracion del Cabildo (1).jpeg
Cabildo de Jujuy

Cabildo de Jujuy

Se registraron 224 consultas de historiadores, dos muestras fotográficas, capacitaciones y asistencia técnica, y visitas guiadas para investigadores y estudiantes. La Biblioteca del Archivo Histórico cuenta con 6.800 libros, 5.700 del propio Archivo y 1.100 donaciones de autores jujeños, nacionales e internacionales. Fue visitada por más de 1.500 personas entre estudiantes, investigadores y profesionales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El traslado del Archivo Provincial al Cabildo demandará entre 2 y 3 años

Cómo será el traslado y conservación del Archivo Histórico al Cabildo

Por primera vez, el Cambio de Guardia de Honor se hace en el Cabildo de Jujuy

Día de la Independencia en El Cabildo: todas las actividades en San Salvador

Jujuy será sede del Primer Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas

Lo que se lee ahora
Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)  video
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Por  Federico Franco

Las más leídas

Foto gentileza Fer Sports. video
Jujuy.

Terrible incendio en el ingreso a Perico: trabajan varias dotaciones de bomberos

Tradicional desfile por el Éxodo Jujeño (Foto de archivo)  video
Patria.

Hoy es el 213° Aniversario del Éxodo Jujeño: horario del desfile y cortes de tránsito

Hornitos del Éxodo Jujeño.
Festival.

Comenzaron Los Hornitos 2025: grilla de artistas y todo lo que tenés que saber

Ana Garibaldi, la protagonista de En el barro, contó anécdotas de la China Suárez durante la filmación de la serie. video
Streaming.

La actriz Ana Garibaldi, estrella de "En el Barro", detalló como fue el rodaje con la China Suárez

Incendio en Perico. video
Alerta.

Incendios en Jujuy: brigadistas y bomberos combaten el fuego en distintos frentes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel