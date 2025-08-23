El Cabildo de Jujuy cumple un año y lo celebra con entrada libre y gratuita

El Cabildo de Jujuy cumple este sábado su primer aniversario y lo celebrará con la gran posibilidad para que los visitantes puedan recorrer el espacio de referencia de la cultural y la historia de Jujuy, de manera libre y gratuita.
El 23 de agosto de 2024 se habilitó la nueva estructura tras una obra que demandó una millonaria inversión y una ingeniería especial para resguardar el edificio histórico. El acto contó con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
Los números del Cabildo de Jujuy
El Museo del Cabildo abrió sus puertas a estudiantes, turistas y familias jujeñas. En estos doce meses recibió más de 145.000 visitantes y alojó 152 actividades en sus salones, al tiempo que fortaleció el Archivo Histórico de Jujuy y su biblioteca.
El balance del primer año detalla que llegaron 20.000 estudiantes, 25.000 turistas, tanto argentinos como internacionales, 80.000 jujeños y 20.000 visitas en fechas especiales con acceso gratuito. Allí además se realizaron eventos culturales masivos y gratuitos que convocaron a miles de personas, entre ellos las celebraciones del 25 de Mayo, 9 de Julio, Noche de Jujuy, Año Nuevo Chino y Noche Coreana.
En sus salones se realizaron 152 eventos: 66 institucionales, 43 culturales, 23 académicos y 10 históricos. El programa Cultura Viva sumó 13 exposiciones de artistas, artesanos y fotógrafos, y más de 30 presentaciones de libros jujeños.
El Archivo Histórico de Jujuy se afianzó como un espacio clave para la preservación de la memoria provincial. Durante el año se trasladaron documentos a nuevas bóvedas seguras y se avanzó en limpieza, conservación y digitalización.
Documentos trasladados y preservados
- 176 cajas de documentos gubernamentales
- 30 cajas de planos
- 50 cajas de diarios
- 397 folios del Marqués de Tojo
- 32 cartas de Escolástico Zegada
- 1.016 folios de Ricardo Rojas
- 23.177 documentos digitalizados
- 50 fotografías
- 30 transcripciones paleográficas
Se registraron 224 consultas de historiadores, dos muestras fotográficas, capacitaciones y asistencia técnica, y visitas guiadas para investigadores y estudiantes. La Biblioteca del Archivo Histórico cuenta con 6.800 libros, 5.700 del propio Archivo y 1.100 donaciones de autores jujeños, nacionales e internacionales. Fue visitada por más de 1.500 personas entre estudiantes, investigadores y profesionales.
