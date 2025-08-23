Así funcionarán los servicios durante el Feriado del 23 de Agosto de 2025

En ocasión del feriado provincial del viernes 23 de agosto de 2025, que conmemoró el 213° aniversario del Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy comunicó cómo se prestaron los servicios municipales durante esa jornada.
Empresa Limsa S.A.
Se garantizaron con normalidad los siguientes servicios:
-
Recolección de residuos domiciliaria, comercial y patógenos.
-
Barrido (microcentro y terminal), manual y mecánico.
-
Descarga y manejo de contenedores municipales
Transporte
-
Transporte alternativo (taxis radio llamada): operaron bajo Tarifa2
-
Transporte urbano de pasajeros: circuló, aunque con unidades reducidas
Ascensores y Estacionamiento
Cementerios Municipales
Operativo de tránsito y transporte por el Desfile del 23 de Agosto
Para garantizar el normal desarrollo del desfile, se dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento en distintos tramos de avenida Forestal y calles adyacentes. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de transporte urbano como San Jorge 1, 7 y 45 y El Urbano 48 y 48 Bis.
Los detalles del cortes y cambios
Para su normal desarrollo, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en la avenida Forestal, desde Caimancito a El Chalicán, por lo que se verán interrumpidas las siguientes intersecciones:
- Forestal y Caimancito
- Tte. Nívoli y Bolsán
- Aguas Calientes y Yuto
- Snopek y Yuto
- Snopek y Bolsán
- El Arenal y Yuto
- Yuto y Pje. Arrayanal
- Yuto y Mina 9 de Octubre
- Yuto y Las Lajitas
- Av. Forestal y El Chalicán
- Colectora Av. Forestal y El Chalicán
- Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre
- Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre
- Snopek y Colectora Av. Forestal
Modificación de recorridos de las líneas de transporte
- Líneas San Jorge 7 y 45
- Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
- Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.
- Línea San Jorge 1
- Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
- Líneas El Urbano 48 y 48 Bis
- Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
- Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.
