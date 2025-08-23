Así funcionarán los servicios durante el Feriado del 23 de Agosto de 2025

En ocasión del feriado provincial del viernes 23 de agosto de 2025 , que conmemoró el 213° aniversario del Éxodo Jujeño , la Municipalidad de San Salvador de Jujuy comunicó cómo se prestaron los servicios municipales durante esa jornada.

Las tareas de limpieza y barrido urbano funcionaron con servicio reducido

La recolección de residuos domiciliarios y los servicios especiales se realizaron con normalidad .

Empresa Limsa S.A.

Se garantizaron con normalidad los siguientes servicios:

Recolección de residuos domiciliaria, comercial y patógenos.

Barrido (microcentro y terminal), manual y mecánico.

Descarga y manejo de contenedores municipales

Transporte

Transporte alternativo (taxis radio llamada) : operaron bajo Tarifa2

Transporte urbano de pasajeros: circuló, aunque con unidades reducidas

Ascensores y Estacionamiento

Ascensores urbanos : funcionaron de 8:00 a 20:00 horas .

Estacionamiento tarifado: quedó exento de pago durante toda la jornada

Cementerios Municipales

Administración : abierta de 8:00 a 13:00 horas .

Visitas: permitidas de 8:00 a 18:00 horas

Operativo de tránsito y transporte por el Desfile del 23 de Agosto

Para garantizar el normal desarrollo del desfile, se dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento en distintos tramos de avenida Forestal y calles adyacentes. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de transporte urbano como San Jorge 1, 7 y 45 y El Urbano 48 y 48 Bis.

Los detalles del cortes y cambios

Para su normal desarrollo, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en la avenida Forestal, desde Caimancito a El Chalicán, por lo que se verán interrumpidas las siguientes intersecciones:

Forestal y Caimancito

Tte. Nívoli y Bolsán

Aguas Calientes y Yuto

Snopek y Yuto

Snopek y Bolsán

El Arenal y Yuto

Yuto y Pje. Arrayanal

Yuto y Mina 9 de Octubre

Yuto y Las Lajitas

Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y El Chalicán

Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre

Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre

Snopek y Colectora Av. Forestal

Modificación de recorridos de las líneas de transporte