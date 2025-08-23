sábado 23 de agosto de 2025

23 de agosto de 2025 - 09:00
Importante.

Así funcionarán los servicios durante el Feriado del 23 de Agosto de 2025

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el esquema de servicios municipales por el feriado provincial del 23 de agosto, en conmemoración del 213.º aniversario del Éxodo Jujeño.

Por  Verónica Pereyra
Servicios municipales en San Salvador de Jujuy&nbsp; (Foto ilustrativa)

Servicios municipales en San Salvador de Jujuy  (Foto ilustrativa)

En ocasión del feriado provincial del viernes 23 de agosto de 2025, que conmemoró el 213° aniversario del Éxodo Jujeño, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy comunicó cómo se prestaron los servicios municipales durante esa jornada.

Higiene Urbana

  • La recolección de residuos domiciliarios y los servicios especiales se realizaron con normalidad.

  • Las tareas de limpieza y barrido urbano funcionaron con servicio reducido

Empresa Limsa S.A.

Se garantizaron con normalidad los siguientes servicios:

  • Recolección de residuos domiciliaria, comercial y patógenos.

  • Barrido (microcentro y terminal), manual y mecánico.

  • Descarga y manejo de contenedores municipales

Transporte

  • Transporte alternativo (taxis radio llamada): operaron bajo Tarifa2

  • Transporte urbano de pasajeros: circuló, aunque con unidades reducidas

image

Ascensores y Estacionamiento

  • Ascensores urbanos: funcionaron de 8:00 a 20:00 horas.

  • Estacionamiento tarifado: quedó exento de pago durante toda la jornada

Cementerios Municipales

  • Administración: abierta de 8:00 a 13:00 horas.

  • Visitas: permitidas de 8:00 a 18:00 horas

Operativo de tránsito y transporte por el Desfile del 23 de Agosto

Para garantizar el normal desarrollo del desfile, se dispuso la prohibición de circulación y estacionamiento en distintos tramos de avenida Forestal y calles adyacentes. También habrá modificaciones en los recorridos de las líneas de transporte urbano como San Jorge 1, 7 y 45 y El Urbano 48 y 48 Bis.

image

Los detalles del cortes y cambios

Para su normal desarrollo, estará prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos en la avenida Forestal, desde Caimancito a El Chalicán, por lo que se verán interrumpidas las siguientes intersecciones:

  • Forestal y Caimancito
  • Tte. Nívoli y Bolsán
  • Aguas Calientes y Yuto
  • Snopek y Yuto
  • Snopek y Bolsán
  • El Arenal y Yuto
  • Yuto y Pje. Arrayanal
  • Yuto y Mina 9 de Octubre
  • Yuto y Las Lajitas
  • Av. Forestal y El Chalicán
  • Colectora Av. Forestal y El Chalicán
  • Colectora Av. Forestal y Mina 9 de Octubre
  • Colectora Av. Forestal y Pje. Sin Nombre
  • Snopek y Colectora Av. Forestal

image

Modificación de recorridos de las líneas de transporte

  • Líneas San Jorge 7 y 45
  • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Yuto – Tte. López – Av. Forestal – recorrido habitual.
  • Línea San Jorge 1
  • Ida: Av. Forestal – Tte. Vázquez – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – recorrido habitual.
  • Líneas El Urbano 48 y 48 Bis
  • Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.
  • Vuelta: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

