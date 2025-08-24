Un motociclista alcoholizado atacó a un agente de tránsito y terminó detenido

Un motociclista de 35 años fue detenido luego de protagonizar un violento incidente en la intersección de las calles Catamarca y Rivadavia de La Quiaca. El hecho ocurrió el 21 de agosto, cerca de las 19, cuando personal del Grupo Operativo de Frontera (GOF) UR-5 intervino para asistir a agentes de Tránsito que habían solicitado apoyo.

La situación comenzó cuando inspectores de Tránsito observaron que un hombre circulaba en zigzag por la zona céntrica, sin contar con la documentación correspondiente. Ante esta conducta riesgosa, los agentes procedieron a detenerlo para un control vehicular.

Al descender de la motocicleta, el conductor perdió el equilibrio y cayó al suelo, lo que provocó la rotura de una botella de bebida alcohólica que llevaba consigo. El hombre se encontraba en estado de ebriedad, lo que agravó el cuadro y complicó el procedimiento.

Un ataque inesperado a un inspector

En medio del control, el motociclista se negó a entregar su identidad y adoptó una postura agresiva frente al personal de Tránsito. La tensión aumentó cuando golpeó con un puño en el rostro a uno de los agentes que intentaba calmarlo.

Ante esta reacción violenta, fue necesaria la intervención de efectivos del GOF, quienes lograron reducirlo y evitar que la situación pasara a mayores.

Finalmente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia. Además, se labraron las actuaciones correspondientes por agresión y por la falta de documentación del rodado.