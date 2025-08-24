domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 11:21
La Quiaca.

Un motociclista alcoholizado atacó a un agente de tránsito y terminó detenido

Un motociclista de 35 años fue arrestado tras agredir a un inspector en medio de un control vehicular en La Quiaca.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Motociclista detenido en La Quiaca.

Maniobras peligrosas en la vía pública

La situación comenzó cuando inspectores de Tránsito observaron que un hombre circulaba en zigzag por la zona céntrica, sin contar con la documentación correspondiente. Ante esta conducta riesgosa, los agentes procedieron a detenerlo para un control vehicular.

Un ataque inesperado a un inspector

En medio del control, el motociclista se negó a entregar su identidad y adoptó una postura agresiva frente al personal de Tránsito. La tensión aumentó cuando golpeó con un puño en el rostro a uno de los agentes que intentaba calmarlo.

Ante esta reacción violenta, fue necesaria la intervención de efectivos del GOF, quienes lograron reducirlo y evitar que la situación pasara a mayores.

Finalmente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia. Además, se labraron las actuaciones correspondientes por agresión y por la falta de documentación del rodado.

