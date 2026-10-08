Ingreso a primer año en Jujuy: este viernes se realiza "Las familias van a la escuela"

Este viernes 9 de octubre se llevará a cabo la jornada “Las familias van a la escuela”, una instancia destinada a brindar información sobre las distintas orientaciones y propuestas educativas de las instituciones secundarias de Jujuy, además de explicar las características del sistema de ingreso a primer año del Ciclo Lectivo 2027.

Jujuy. Ingreso a primer año 2027: inscripción en Escuelas Normales y otros trámites clave esta semana

Durante la jornada, las familias podrán conocer la oferta educativa, las orientaciones disponibles y el cronograma de las diferentes instancias que forman parte del proceso de ingreso.

Desde el Ministerio de Educación de Jujuy indicaron que toda la información oficial y actualizada se encuentra disponible en el sitio habilitado para el proceso de ingreso 2027: educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2027 .

Allí se pueden consultar los requisitos, las fechas del cronograma, las instituciones educativas, las vacantes y el procedimiento de asignación.

¿Cuándo comienza la primera preinscripción?

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy.

La primera preinscripción online se realizará del 14 al 18 de octubre. En esta etapa, cada estudiante podrá seleccionar una sola institución educativa y deberá completar el formulario correspondiente a través del sitio oficial.

El 20 de octubre se publicará el listado de colegios y escuelas con sobredemanda. Posteriormente, el 22 de octubre se realizará la asignación de un “momento” mediante IMPROJUY para las instituciones que tengan sobredemanda.

Cronograma del ingreso a primer año 2027

El proceso contempla distintas etapas:

5, 6 y 8 de octubre: inscripción definitiva y presencial de estudiantes de Escuelas Normales.

Hasta el 6 de octubre: actualización de datos personales de estudiantes de Educación Primaria, incluidos CUD y PPI.

Desde el 8 de octubre: atención a tutores para la primera preinscripción en el Complejo Ministerial.

9 de octubre: jornada “Las familias van a la escuela”.

14 al 18 de octubre: primera preinscripción, con elección de una institución.

20 de octubre: publicación de instituciones con sobredemanda.

22 de octubre: asignación de “momento” mediante IMPROJUY.

26 y 27 de octubre: reuniones informativas para tutores sobre la instancia evaluativa.

29 de octubre: instancia evaluativa en instituciones con sobredemanda histórica.

6 de noviembre: publicación de las vacantes asignadas.

10, 11 y 12 de noviembre: confirmación e inscripción definitiva con documentación.

17 al 19 de noviembre: segunda preinscripción, con posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

21 de noviembre: publicación de instituciones con sobredemanda.

24 de noviembre: asignación de “momento” mediante IMPROJUY.

26 de noviembre: publicación de la asignación de vacantes.

27 y 30 de noviembre y 1 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva.

27 y 28 de noviembre: relevamiento de vacantes disponibles.

3 y 6 de diciembre: tercera preinscripción, con posibilidad de elegir hasta dos instituciones.

9 de diciembre: publicación de instituciones con sobredemanda.

10 de diciembre: asignación de “momento” mediante IMPROJUY.

12 de diciembre: publicación de la asignación de vacantes.

14, 15 y 16 de diciembre: confirmación e inscripción definitiva.

Del 22 de febrero al 31 de marzo de 2027: período de reubicación para estudiantes que todavía no tengan una vacante asignada.

Qué deben tener en cuenta las familias

La jornada de este viernes será una instancia para conocer las alternativas disponibles antes del inicio de la primera preinscripción. Las familias podrán informarse sobre las propuestas de las escuelas secundarias y las diferentes etapas que deberán atravesar los estudiantes para obtener una vacante.

La información oficial, requisitos y actualizaciones del proceso estarán disponibles en el sitio del Ministerio de Educación de Jujuy.