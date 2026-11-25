Este miércoles 25 de noviembre se realizó la marcha 25N por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres . Organizaciones sociales, gremios e instituciones se concentraron en Plaza Belgrano para visibilizar la problemática y reclamar políticas públicas de prevención, acompañamiento y protección.

Reclamo. 25N en Jujuy: convocan a una marcha contra la violencia hacia las mujeres

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La movilización formó parte de las actividades desarrolladas por el 25N, una jornada que busca generar conciencia sobre las distintas formas de violencia de género y promover medidas para garantizar los derechos de las mujeres y diversidades.

Las organizaciones participantes se reunieron en Plaza Belgrano y posteriormente recorrieron las calles del centro de la capital jujeña para expresar sus reclamos.

Desde los sectores convocantes señalaron la necesidad de "contar con más políticas públicas, equipos interdisciplinarios con salarios dignos y oportunidades de trabajo genuino". El pedido apunta a fortalecer los mecanismos de prevención y los dispositivos de acompañamiento para mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia.

Durante la jornada también se buscó visibilizar que la violencia de género no se limita a las agresiones físicas, sino que puede manifestarse de distintas maneras, entre ellas la violencia psicológica, sexual, económica y simbólica.

Estas situaciones pueden presentarse en ámbitos familiares, laborales, digitales y comunitarios, por lo que la difusión de herramientas de asistencia resulta fundamental para quienes necesitan orientación y protección.

Por qué se conmemora el 25 de noviembre

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora cada 25 de noviembre. La fecha fue establecida oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999, en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

Las tres activistas dominicanas fueron asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Desde entonces, cada 25N se realizan movilizaciones, campañas de sensibilización y actividades comunitarias para promover la prevención y el acceso a mecanismos de protección.

Dónde pedir ayuda por violencia de género en Jujuy

Líneas de ayuda para casos de violencia de género.

Las personas que atraviesan situaciones de violencia de género, o quienes conozcan a alguien que necesite asistencia, pueden comunicarse de manera gratuita con los siguientes servicios:

0800-888-4363: Consejo Provincial de la Mujer de Jujuy.

144: línea nacional de atención, contención y asesoramiento.

911: emergencias, ante situaciones de peligro inmediato.

Las líneas 144 y 911 están disponibles durante los 365 días del año.