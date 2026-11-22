Violencia sexual: campaña por el derecho al tiempo de las víctimas

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil , que fue el pasado miércoles, organizaciones de sobrevivientes vuelven a poner en agenda un reclamo central: modificar el Código Penal para que las personas que sufrieron violencia sexual durante su infancia puedan denunciar y acceder a la Justicia, incluso décadas después de los hechos.

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La iniciativa es impulsada por distintas organizaciones y tiene como una de sus referentes a Juntas por la Acción. En una entrevista con Canal 4, Celeste Cisneros explicó los alcances de la campaña denominada “Derecho al tiempo” , que comenzó en 2020 y que busca eliminar las barreras temporales que, en muchos casos, impiden que las víctimas puedan denunciar.

“Es la campaña por el derecho al tiempo de las víctimas”, explicó Cisneros, quien señaló que ya cuentan con dos proyectos presentados en el Congreso.

La propuesta no se limita a modificar los plazos de prescripción de los delitos. Según explicó Cisneros, también plantea revisar la terminología utilizada en el Código Penal para referirse a estos hechos.

“Nosotros no solamente estamos pidiendo que ya no haya prescripción en la acción penal a la hora de denunciar, sino que también se cambie la tipología del tipo penal”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó el uso de la palabra “abuso” y planteó la necesidad de hablar de agresión y violencia sexual, poniendo el foco en las personas que atraviesan estos hechos y no en una denominación que, desde la mirada de las organizaciones, remite a un objeto.

La campaña busca que esta perspectiva también sea incorporada en el debate legislativo y en la manera en que la sociedad comprende esta problemática.

Por qué una víctima puede tardar décadas en hablar

Uno de los principales argumentos de la iniciativa tiene que ver con las consecuencias traumáticas que atraviesan quienes sufrieron violencia sexual durante la infancia. Cisneros explicó que una persona puede necesitar muchos años para reconocer lo ocurrido, ponerlo en palabras y animarse a denunciar.

“Hay investigaciones que verifican y dejan visible cómo una persona puede demorar 50 años para hablar”, señaló durante la entrevista.

La referente contó que, a partir de la difusión de la campaña, comenzaron a recibir mensajes de sobrevivientes no solamente de Jujuy y de otras provincias argentinas, sino también de distintos países. Muchas personas se comunicaron en privado para contar sus experiencias y expresar las dificultades que encuentran para acceder a la Justicia.

Para las organizaciones, el tiempo que transcurre hasta que una víctima puede hablar no debe convertirse en un obstáculo para investigar los hechos.

La violencia sexual también ocurre dentro del entorno familiar

Durante la conversación con Canal 4, Cisneros remarcó que es necesario comprender los contextos en los que se producen estos delitos. Explicó que muchas víctimas no identifican inicialmente que lo que vivieron constituye un delito y que la falta de información y educación sexual integral también influye en esa dificultad.

Además, señaló que la violencia sexual no ocurre únicamente fuera del entorno familiar. Según las estadísticas que mencionó, el 80% de los casos se produce en el ámbito intrafamiliar.

“Cuando es intrafamiliar tiene una particularidad: ocurre en el secreto. Y justamente lo que se vulnera es la confianza afectiva que pone el niño o la niña en el adulto”, explicó.

Ese vínculo de confianza puede hacer que resulte todavía más difícil romper el silencio, especialmente cuando el agresor forma parte del círculo cercano de la víctima.

Cisneros también mencionó otros factores de vulnerabilidad, como el hacinamiento, las cuestiones culturales y las dificultades para acceder a la educación sexual integral. En ese sentido, destacó que la ESI es una herramienta fundamental para prevenir, reconocer situaciones de violencia y conocer los propios derechos.

Cómo acompañan a quienes necesitan hablar

Juntas por la Acción trabaja junto a otras organizaciones para brindar información, acompañamiento y espacios seguros a sobrevivientes. Cisneros indicó que quienes necesiten comunicarse pueden encontrarlas en Instagram a través de las páginas Tiempos de Derecho y Juntas por la Acción.

También mencionó la posibilidad de establecer contacto por WhatsApp para acceder a comunidades y espacios de acompañamiento.

“Nosotros respondemos y ofrecemos comunidades y espacios seguros para poder hablar con nosotros” “Nosotros respondemos y ofrecemos comunidades y espacios seguros para poder hablar con nosotros”

El reclamo también apunta al Estado

Hacia el cierre de la entrevista, Cisneros aclaró que el concepto de “derecho al tiempo” no se refiere únicamente a los plazos legislativos o judiciales. También interpela al Estado sobre su responsabilidad de escuchar a las víctimas y garantizar que puedan ejercer sus derechos.

“Estamos hablando de cómo el Estado está escuchando, está garantizando los derechos de las personas, para que accedan a ese derecho”, expresó.

La campaña busca instalar un debate que va más allá de una modificación legal: que ninguna persona que haya sufrido violencia sexual durante su infancia quede sin posibilidad de buscar justicia por el tiempo que necesitó para poder hablar.