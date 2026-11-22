La inclusión, la autonomía y la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad serán algunos de los ejes de una nueva edición de ONGs en Foco , una iniciativa que reunirá a 12 organizaciones de la sociedad civil de Jujuy. En diálogo con Canal 4, Yesica Gutiérrez, presidenta de la Fundación MUDEBA (Mujeres Derribando Barreras), explicó la importancia de generar espacios de encuentro, visibilización y articulación para fortalecer el trabajo de las organizaciones.

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Yesica Gutiérrez explicó que la propuesta es impulsada por Iniciativa Umbrella , una organización que busca conectar a las entidades de la sociedad civil con distintos sectores de la provincia, tanto públicos como privados y empresariales.

“Somos 12 organizaciones que vamos a estar el día jueves 26 contando lo que venimos haciendo, a quiénes acompañamos y qué necesitamos para seguir acompañando”, señaló.

La presidenta de MUDEBA destacó que muchas organizaciones sostienen sus actividades con recursos propios y necesitan sumar voluntades, pero también el compromiso de quienes toman decisiones.

“En el caso de MUDEBA, lo que necesitamos siempre son muchas voluntades, personas que se animen a seguir acompañando a las mujeres con discapacidad”, expresó.

Además, remarcó el rol del Estado para canalizar las demandas y propuestas: “No solo es quedarse y poder identificar una barrera, sino también promover qué deberíamos hacer para que esa barrera ya no lo sea y llegue a ser un puente para que las mujeres con discapacidad podamos acceder a los derechos”.

MUDEBA: inclusión, autonomía y participación desde 2018

La Fundación MUDEBA inició sus actividades en 2018 y trabaja para acompañar a mujeres con discapacidad, promover su autonomía y defender sus derechos.

Gutiérrez contó que, durante estos años, la organización participó en espacios locales e internacionales, incluso en encuentros en Estados Unidos y Uruguay, donde compartieron los avances de Jujuy y del municipio en materia de accesibilidad e inclusión.

Aunque reconoció que todavía queda mucho por hacer, destacó la importancia de que las propias mujeres con discapacidad tengan voz en los ámbitos donde se toman decisiones.

“Nuestro lema es ‘Nada de nosotras sin nosotras’. “Nuestro lema es ‘Nada de nosotras sin nosotras’.

Tratamos de poner la voz en todos los espacios que se habiliten y los que no, los buscamos”, afirmó.

Cómo participar de ONGs en Foco

El encuentro será el jueves 26 de noviembre, desde las 18, en el Salón del Colegio de Ingenieros, ubicado en Belgrano 969. La acreditación comenzará a esa hora y cada organización tendrá un tiempo para presentar su trabajo, las comunidades que acompaña y sus necesidades.

La convocatoria está dirigida a empresarios, emprendedores, organizaciones, iniciativas y representantes del sector público y privado.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de las redes sociales de Iniciativa Umbrella, donde está disponible un código QR para acceder al registro. Según informó Yesica, las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de noviembre y los cupos son limitados.

La propuesta busca generar tres instancias: “Conocer, entrar en contacto y accionar”, resumió la presidenta de MUDEBA. También destacó que el intercambio puede permitir que surjan nuevas alianzas y redes de acompañamiento entre las organizaciones.

“Lo más grandioso que se da es eso: conocernos, compartir y que surjan organizaciones que nos vamos a seguir sosteniendo entre nosotras”, concluyó.