Franco de Jesús Argota fue nominado por su labor solidaria y comunitaria a los Premios Nacionales Virginia Henderson 2026.

El enfermero jujeño Franco de Jesús Argota transformó una de las pérdidas más dolorosas de su vida en una oportunidad para ayudar a los demás . Hace dos años, su padre falleció tras sufrir un paro cardíaco en la vía pública. Desde entonces, el profesional recorre la provincia enseñando a las personas cómo actuar ante una emergencia. Este viernes 20 de noviembre, ese compromiso fue reconocido con el Premio Nacional Virginia Henderson.

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Nacido en San Pedro de Jujuy y radicado en Libertador General San Martín, Franco recibió la distinción en la categoría Profesional Destacado en Acciones Solidarias y de Responsabilidad Social, durante una ceremonia realizada en la Academia Nacional de Medicina, en Buenos Aires. El reconocimiento llegó en vísperas del Día Nacional de la Enfermería, que se celebra cada 21 de noviembre en Argentina.

Detrás de este galardón hay una historia profundamente humana, atravesada por una pérdida familiar, la vocación de servicio y la convicción de que compartir conocimientos también puede salvar vidas.

La muerte de su papá marcó un antes y un después en la vida de Franco . Aquella experiencia fue el punto de partida del Programa de Capacitación Comunitaria en Prevención de Muerte Súbita, una iniciativa que desarrolla junto a su equipo de trabajo de manera gratuita.

El proyecto ya llegó a más de 11 localidades jujeñas, acercando conocimientos de primeros auxilios a personas que no cuentan con formación sanitaria. Entre las principales herramientas que enseñan se encuentran las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), el uso del desfibrilador externo automático (DEA) y la respuesta inicial ante diferentes situaciones de emergencia. La propuesta busca que cualquier ciudadano tenga conocimientos básicos para intervenir hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Pero el compromiso solidario de Franco no termina allí. Durante las jornadas de capacitación también impulsan colectas de alimentos para colaborar con comedores y merenderos comunitarios. Su trabajo reúne dos formas de ayudar: enseñar a cuidar la vida y acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas.

Tras conocerse su nominación al premio nacional, el profesional había destacado que su mayor satisfacción era ser reconocido por su cercanía con la gente.

“El reconocimiento más importante para mí no es recibir un galardón, sino que me reconozcan como un enfermero comunitario” “El reconocimiento más importante para mí no es recibir un galardón, sino que me reconozcan como un enfermero comunitario”

Franco de Jesús Argota fue nominado por su labor solidaria y comunitaria a los Premios Nacionales Virginia Henderson 2026.

Un enfermero jujeño comprometido con su comunidad

La trayectoria de Franco Argota también incluye su paso por la Dirección de Salud Municipal de Calilegua, donde impulsó diferentes iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Durante su gestión promovió la entrega gratuita de anteojos, campañas de prevención del dengue y acciones que permitieron incorporar a la localidad a la red provincial de donación de sangre. Además, participó en jornadas de formación destinadas a otros trabajadores de la salud y fue disertante en un congreso nacional.

El Premio Virginia Henderson, impulsado por la fundación que lleva el mismo nombre, busca distinguir el compromiso, la trayectoria y las contribuciones de los profesionales de enfermería de todo el país.

Para Franco, recibir este reconocimiento representa una valoración del camino recorrido junto a sus compañeros y las comunidades que lo recibieron.

Su historia recuerda que la enfermería también se ejerce fuera de los hospitales, allí donde hace falta compartir conocimientos, escuchar, acompañar y brindar herramientas a los demás.

Este viernes, en Buenos Aires, un enfermero jujeño recibió un premio nacional. Pero detrás de ese galardón están también las localidades que recorrió, las personas que aprendieron a realizar maniobras de reanimación y los comedores que recibieron ayuda.

Hace dos años, Franco perdió a su papá. Hoy, el proyecto que nació de aquella ausencia se convirtió en una oportunidad para que otras familias puedan tener una historia diferente.