El enfermero jujeño Franco de Jesús Argota fue nominado a los Premios Nacionales Virginia Henderson 2026 , un reconocimiento que busca destacar la trayectoria, el compromiso social y el trabajo de profesionales de enfermería de todo el país.

La sexta edición de los premios se celebrará, según la información difundida por la Fundación Virginia Henderson, el próximo 30 de noviembre en la Academia Nacional de Medicina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . El período de nominaciones finalizó el pasado 30 de septiembre.

Franco de Jesús Argota se destacó por su trabajo comunitario y sus capacitaciones gratuitas en reanimación cardiopulmonar (RCP), uso del desfibrilador externo automático (DEA) y primeros auxilios. A través de estas iniciativas, recorrió más de nueve localidades de Jujuy , acercando herramientas fundamentales para actuar ante situaciones de emergencia.

Sus actividades también tienen un objetivo solidario: en cada capacitación se promueve la recolección de alimentos destinados a merenderos y comedores comunitarios. Su labor recibió reconocimientos de municipios e instituciones públicas, además de participar como disertante en un congreso nacional.

“El reconocimiento más importante para mí es que me reconozcan como un enfermero comunitario”

Tras conocerse su nominación, Argota compartió un mensaje de agradecimiento y reflexión sobre su vocación. “Primeramente, agradezco a Dios por esta nominación a los Premios Nacionales Virginia Henderson 2026, un reconocimiento tan importante que busca impulsar, reconocer y visibilizar a la Enfermería Argentina”, expresó.

Franco de Jesús Argota fue nominado por su labor solidaria y comunitaria a los Premios Nacionales Virginia Henderson 2026.

También agradeció a sus compañeros de profesión y a quienes lo acompañaron durante su trayectoria. “Gracias a mis colegas por cada mensaje, por sus consejos, por las oportunidades y por acompañarme en este camino. Gracias también a cada persona que se tomó un momento para dejarme palabras tan lindas, tanto en los comentarios como por privado. Leí todos sus mensajes y me llevo cada uno en el corazón”.

Sin embargo, el enfermero dejó en claro que su principal satisfacción está vinculada con el trabajo que realiza junto a los vecinos. “El reconocimiento más importante para mí no es recibir un galardón, sino que me reconozcan como un enfermero comunitario. Me apasiona llegar a cada comunidad, compartir lo que aprendí y aportar mi granito de arena para que más personas tengan herramientas cuando cada segundo cuenta”.

Su trabajo en Calilegua y las iniciativas que impulsó en salud

Durante su etapa como director de Salud Municipal de Calilegua, Argota impulsó diferentes proyectos destinados a mejorar la atención sanitaria y promover la prevención. Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la entrega de anteojos gratuitos a más de 60 personas, campañas de prevención del dengue y la incorporación de Calilegua a la red provincial de donación de sangre.

Por su desempeño, recibió una mención especial del municipio al ser reconocido como el funcionario que más proyectos presentó en beneficio de la comunidad. Al referirse a su formación y al compromiso que intenta transmitir a través de sus actividades, señaló: “Tuve la oportunidad de formarme con excelentes profesores que me enseñaron que el compromiso social debe estar siempre presente y que la Enfermería, sin humanismo, pierde su esencia. Hoy solo soy un joven que busca devolverle a la comunidad un poquito de todo lo que recibió durante estos años”.

Franco de Jesús Argota fue nominado por su labor solidaria y comunitaria a los Premios Nacionales Virginia Henderson 2026.

El mensaje de Franco Argota tras su nominación

El profesional también reflexionó sobre las dificultades de sostener proyectos comunitarios y agradeció el respaldo recibido. “A quienes me acompañan, me alientan y creen en este camino solidario, ¡gracias infinitas! Este reconocimiento también me recuerda que vale la pena seguir trabajando, aun cuando muchas veces todo se hace a pulmón, con críticas y sin esperar nada a cambio”.

En su mensaje, también hizo referencia a las críticas que recibió durante su trayectoria. “Y para quienes, desde la minoría, buscan minimizar el trabajo ajeno o hablar sin conocer la realidad, les deseo de corazón que Dios bendiga sus vidas. Ojalá todos podamos construir desde el respeto y recordar que, antes de juzgar a los demás, siempre es bueno revisar nuestro propio ejemplo”.

Finalmente, reafirmó su intención de continuar con las actividades de capacitación y asistencia comunitaria. “Gracias, colegas, amigos y comunidad, por tanto cariño. Voy a seguir haciendo lo que me apasiona. ¡Gracias de corazón!”.

Estos premios buscan reconocer y visibilizar el aporte de los profesionales de enfermería, tanto por su desempeño laboral como por las iniciativas que desarrollan para mejorar la calidad de vida de las comunidades. La distinción final se conocerá durante la ceremonia de premiación.