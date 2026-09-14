Una enfermera de 60 años es viral por 'bailar a lo Michael Jackson': el video

La edad no representa un límite cuando se trata de talento, energía y entusiasmo, y el caso de Alicia Arias lo demuestra de manera contundente. La enfermera jubilada, oriunda de Mar del Plata y de 64 años, se volvió tendencia en TikTok luego de compartir un nuevo video en el que reproduce algunos de los movimientos de baile más reconocidos de Michael Jackson.
Esta vez, Alicia volvió a sorprender a sus seguidores mientras bailaba al compás del reconocido tema "Smooth Criminal" (1987). "¿Se animan a aprender un paso de Michael Jackson?", escribió la mujer en el texto que acompañó la publicación.
La enfermera explica paso a paso como hacer el baile
Con mucho entusiasmo, la jubilada decidió enseñarles a los usuarios cómo reproducir uno de los pasos más característicos del artista. "Les muestro, paso a paso, cómo hacer uno de sus movimientos más emblemáticos. Espero que se diviertan tanto como yo haciéndolo. Si lo intentan, etiquétenme para ver sus videos. ¡Quiero ver cómo les sale!", expresó al invitar a su comunidad virtual a sumarse al desafío.
En las imágenes puede verse a la mujer reproduciendo con notable exactitud una de las poses más reconocibles del artista. Alicia mantiene el peso de su cuerpo sobre la punta de un pie, mientras la otra pierna permanece extendida hacia adelante, con el talón levantado y los brazos relajados hacia abajo.
La naturalidad y la flexibilidad de sus movimientos generaron una inmediata reacción entre los usuarios de la plataforma. La calidad de la ejecución fue tal que algunos comenzaron a debatir si se trataba de una presentación completamente auténtica o si, en realidad, el video había sido modificado mediante inteligencia artificial.
Quién es Alicia, la enfermera que se hizo viral
Alicia vive en el barrio Bosque Grande, en Mar del Plata, y se dedica al cuidado de personas mayores. Desde siempre tuvo una marcada afición por el baile, una pasión que incluso la llevó a obtener un premio en un concurso de rock durante su juventud. No obstante, su llegada a las redes sociales y el posterior reconocimiento comenzaron a tomar forma gracias al impulso de su hijo Walter y de su pareja, Elio.
Walter, quien se formó en edición y herramientas de inteligencia artificial, fue quien comenzó a darle mayor alcance y elaboración a los videos caseros protagonizados por su madre. Aunque las publicaciones incorporan algunos ajustes digitales, el desempeño que se observa en las coreografías surge de las propias capacidades físicas, coordinación y sentido del ritmo de Alicia.
En tan solo dos meses, sus contenidos lograron superar las 10 millones de reproducciones y generaron una gran cantidad de reacciones provenientes de usuarios de distintos países.
Los elogios y mensajes escritos en diferentes idiomas se multiplicaron, mientras Alicia se afianza dentro de TikTok como una de las creadoras de contenido que mayor cariño despierta entre la comunidad.
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