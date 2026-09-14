Una enfermera de 60 años es viral por 'bailar a lo Michael Jackson': el video

La edad no representa un límite cuando se trata de talento, energía y entusiasmo , y el caso de Alicia Arias lo demuestra de manera contundente. La enfermera jubilada , oriunda de Mar del Plata y de 64 años , se volvió tendencia en TikTok luego de compartir un nuevo video en el que reproduce algunos de los movimientos de baile más reconocidos de Michael Jackson .

Esta vez, Alicia volvió a sorprender a sus seguidores mientras bailaba al compás del reconocido tema "Smooth Criminal" (1987) . " ¿Se animan a aprender un paso de Michael Jackson? ", escribió la mujer en el texto que acompañó la publicación.

Con mucho entusiasmo , la jubilada decidió enseñarles a los usuarios cómo reproducir uno de los pasos más característicos del artista. " Les muestro, paso a paso, cómo hacer uno de sus movimientos más emblemáticos . Espero que se diviertan tanto como yo haciéndolo. Si lo intentan, etiquétenme para ver sus videos. ¡Quiero ver cómo les sale!" , expresó al invitar a su comunidad virtual a sumarse al desafío .

En las imágenes puede verse a la mujer reproduciendo con notable exactitud una de las poses más reconocibles del artista. Alicia mantiene el peso de su cuerpo sobre la punta de un pie , mientras la otra pierna permanece extendida hacia adelante , con el talón levantado y los brazos relajados hacia abajo.

La naturalidad y la flexibilidad de sus movimientos generaron una inmediata reacción entre los usuarios de la plataforma. La calidad de la ejecución fue tal que algunos comenzaron a debatir si se trataba de una presentación completamente auténtica o si, en realidad, el video había sido modificado mediante inteligencia artificial.

Quién es Alicia, la enfermera que se hizo viral

Alicia vive en el barrio Bosque Grande, en Mar del Plata, y se dedica al cuidado de personas mayores. Desde siempre tuvo una marcada afición por el baile, una pasión que incluso la llevó a obtener un premio en un concurso de rock durante su juventud. No obstante, su llegada a las redes sociales y el posterior reconocimiento comenzaron a tomar forma gracias al impulso de su hijo Walter y de su pareja, Elio.

Walter, quien se formó en edición y herramientas de inteligencia artificial, fue quien comenzó a darle mayor alcance y elaboración a los videos caseros protagonizados por su madre. Aunque las publicaciones incorporan algunos ajustes digitales, el desempeño que se observa en las coreografías surge de las propias capacidades físicas, coordinación y sentido del ritmo de Alicia.

En tan solo dos meses, sus contenidos lograron superar las 10 millones de reproducciones y generaron una gran cantidad de reacciones provenientes de usuarios de distintos países.

Los elogios y mensajes escritos en diferentes idiomas se multiplicaron, mientras Alicia se afianza dentro de TikTok como una de las creadoras de contenido que mayor cariño despierta entre la comunidad.