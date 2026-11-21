El Jujuy Senior G2 llega a su jornada de definiciones. Este domingo 22 de noviembre se disputarán las finales de singles y dobles, con la participación de jugadores que buscarán consagrarse campeones en sus respectivas categorías.
La programación contempla tres finales individuales durante la mañana y un encuentro de dobles por la tarde.
Finales de singles: domingo 22 de noviembre
Los partidos comenzarán a las 10:00 horas, con los siguientes cruces:
- Caballeros +45: Kolodzy vs. González C.
- Caballeros +50: Bellomo vs. Chemes.
- Caballeros +60: López J. vs. Cuezzo.
Final de dobles
La jornada continuará a las 18:00 horas, cuando se dispute la definición de dobles de la categoría Caballeros +60.
López y Cuezzo enfrentarán a Gareca y Massarelli en busca del título.
De esta manera, el Jujuy Senior G2 tendrá un domingo de definiciones con cuatro partidos programados para conocer a los campeones del torneo.
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