Torneo Nacional Senior de tenis en el club Tiro y Gimnasia

El Jujuy Senior G2 llega a su jornada de definiciones. Este domingo 22 de noviembre se disputarán las finales de singles y dobles, con la participación de jugadores que buscarán consagrarse campeones en sus respectivas categorías.

La programación contempla tres finales individuales durante la mañana y un encuentro de dobles por la tarde.

Finales de singles: domingo 22 de noviembre Los partidos comenzarán a las 10:00 horas, con los siguientes cruces:

Caballeros +45: Kolodzy vs. González C.

Caballeros +50: Bellomo vs. Chemes.

Caballeros +60: López J. vs. Cuezzo. Final de dobles La jornada continuará a las 18:00 horas, cuando se dispute la definición de dobles de la categoría Caballeros +60.

López y Cuezzo enfrentarán a Gareca y Massarelli en busca del título. De esta manera, el Jujuy Senior G2 tendrá un domingo de definiciones con cuatro partidos programados para conocer a los campeones del torneo.

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